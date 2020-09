Manresa millora la connexió amb l'Anella Verda amb un gual a la riera de Rajadell

L'Ajuntament de Manresa ha enllestit els treballs d'un nou gual a la riera de Rajadell, a la zona de Can Poc Oli. La nova infraestructura s'afegeix a la passera que es va completar poc abans de l'inici del confinament, sobre el Cardener. La suma dels dos elements permetran enllaçar el nucli urbà amb la part baixa de la Riera de Rajadell, punt de partida de diversos itineraris de l'Anella Verda, en menys temps i sense haver de xafar asfalt. Aquest dijous, el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, i representants de les entitats impulsores del projecte han donat a conèixer les millores.

A parer del regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, el confinament ha fet encara més palès l'atractiu que suposen els recorreguts de l'Anella Verda. Poc abans que esclatés el confinament, s'enllestien els treballs de la nova passera de Can Poc Oli que creua el Cardener. Restava pendent, però, el gual que creua el tram baix de la riera de Rajadell, a la mateixa zona.

La passera que es va fer sobre el Cardener evita haver de pujar al viaducte de la C-55 per travessar el riu. El gual que travessa la riera, per la seva part, passa per una zona que acostumava a estar enfangada. Entre les dues infraestructures s'ha obert un nou camí que les connecta. Ara, amb les dues passeres ja en funcionament, es pot anar des del nucli urbà de la ciutat fins a la riera, sense necessitat de trepitjar la C-1411b ni anar en paral·lel a la C-55, un fet que segons l'edil permet guanyar temps i seguretat.



77.000 euros



El nou gual que creua la riera ha costat 14.000 euros. Està construït amb 23 prismes de formigó i fa 12 metres de llargària. Per la seva part, la passera del Cardener va ser construïda en ser escollida guanyadora del procés participatiu que va realitzar l'Ajuntament de Manresa el 2016. Ha suposat un cost de 63.579.



Nous enllaços

Les dues infraestructures se sumen a les millores que s'han fet en els darrers anys a l'Anella Verda de Manresa per millorar l'accessibilitat. El nou recorregut ja està senyalitzat, fet que suposa que l'Anella Verda compti en aquests moments amb sis s'indicats i dues rutes pendents de la senyalització vertical.

Segons ha manifestat Huguet, la nova obra permet millorar la connectivitat entre uns itineraris que fins ara eren independents i que ara per fi han quedat enllaçats.



Feina pendent

La proposta de la passera del Cardener al procés participatiu va estar presentada per diversos col·lectius, entre els quals l'Escola Agrària de Manresa, la Institució Catalana d'Història Natural i el Centre Excursionista del Bages, que aquest dijous han volgut estar presents en la presentació de les millores. Tots han valorat positivament la nova connexió, malgrat que des del centre excursionista s'ha recalcat que encara queden "enllaços" importants per dur a terme a la zona.

Per la seva part, des de la Institució Catalana d'Història Natural s'ha subratllat la importància que té la nova obertura, ja que creua un dels millors boscos de ribera existents a la conca del Cardener.



Presentació per la ciutadania

Aquest cap de setmana s'estrenarà oficialment el recorregut, amb una caminada organitzada per Meandre que, partint de la plaça de la Reforma de Manresa, passarà pel nou recorregut.