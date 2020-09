La UVic-UCC inverteix prop d'1 milió per reforçar la docència en línia i adaptar espais per la covid

La UVic-UCC ha invertit 936.000 euros per adaptar els espais a les restriccions d'aforament i mesures de seguretat de la covid-19 i reforçar la docència en línia. El nou curs acadèmic, que s'inaugurarà oficialment a mitjans d'octubre, està marcat per la implantació del "model híbrid" on la meitat de la formació serà en línia i la resta, presencial. Una de les novetats són les aules híbrides equipades amb càmeres per retransmetre en directe classes magistrals als alumnes que ho segueixin des de casa. N'hi haurà entre 2 i 3 per facultat. També s'amplia el sistema de beques per premiar els estudiants que tenen un bon expedient i pal·liar les dificultats econòmiques de famílies.

El nou curs acadèmic de la UVic-UCC permetrà posar en marxa el nou model híbrid adaptat a les restriccions i adaptacions d'espais per la covid-19. Segons explica a l'ACN la vicerectora d'Ordenació Acadèmica, Cristina Vaqué, s'ha apostat per combinar un 50% de les classes presencials de continguts "més experimentals" amb un 50% de classes en línia, seguit d'altres mesures com ara reduir a la meitat els aforaments de les aules o el control de la temperatura i neteja de mans als accessos dels edificis. També s'ha previst reforçar l'acompanyament dels alumnes de primer però s'ha decidit que la part presencial sigui la mateixa per a tots els cursos.

Des de fa mesos que treballen per incrementar els continguts en línia al campus virtual on el professorat anirà penjant documentació i material pedagògic de les assignatures. I pel que fa a les classes, cada facultat tindrà entre 2 i 3 aules híbrides equipades amb dues càmeres per retransmetre en directe la classe als alumnes que estaran connectats des de casa (se'ls veurà per una pantalla a l'aula) juntament amb la resta d'estudiants que, asseguts amb les distàncies de seguretat, la seguiran presencialment. "Ens hem preparat per al pitjor dels escenaris", admet Vaqué, conscient que el curs estarà condicionat per l'evolució de la pandèmia. Amb aquesta tecnologia, precisa, es podrà passar al model en línia en cas de "confinaments de grup o massius".

Prop d'1 milió d'euros d'inversió



Una adaptació que ha requerit una inversió de 936.000 euros. En el cas de la UVic, la factura ascendeix a 683.000 euros, dels quals el gruix important ha estat per adaptar els espais per a la formació en línia (213.000 euros), renovació d'infraestructures dels servidors TIC (200.000 euros) i sistemes d'informació i aplicacions per la comunitat (135.000 euros). I amb menor mesura la renovació de material informàtic per 85.000 euros.

I pel que fa a la UCC de Manresa, el cost total és de 253.000 euros, dels quals 110.000 euros s'han destinat a la renovació dels sistemes d'informació i aplicacions per la comunitat, 60.000 euros en adaptació d'espais i adequació metodològica per la docència en línia, 55.000 euros en renovació de servidors TIC i 28.000 euros en maquinària informàtica, entre d'altres.

Més beques per als millors currículums



Una altra novetat és que s'han ampliat les beques per premiar els estudiants de primer curs amb millor expedient acadèmic. També es valorarà la situació econòmica de l'aspirant o la seva família amb uns llindars de renda concrets, pensant sobretot en la crisi econòmica de la covid-19 i les dificultats de les famílies. En el cas de la UVic, enguany s'han ampliat tres línies de premis al talent a estudiants que cursaran graus de Ciències Socials i de la Salut, Empresa i Comunicació i a Ciències i Enginyeries. S'atorgaran 70 premis que permetran el descompte d'un 40% de la matrícula del primer curs. També s'ha obert una línia extraordinària amb 25 beques de 4.000 euros per a estudiants de Medicina de qualsevol curs que, arran de la covid, tinguin dificultats econòmiques.

Des del campus de Manresa, a més, s'ha obert una via d'ajuts al talent i per a estudiants amb dificultats econòmiques als graus d'ADE i Mestre en Educació Infantil valorats en 20.500 euros.

La covid-19 dispara l'interès pels estudis de salut



Durant la preinscripció s'ha detectat un augment d'aspirants a graus de ciències de la salut però l'oferta de places és la mateixa que els altres anys. "No sabem si és conjuntural per la situació de la pandèmia o si es consolida i s'aposta per ampliar places en un futur; créixer és un procés llarguíssim", afirma Vaqué. Enguany també ha crescut la demanda en estudis d'educació i en tecnologia.

Vaqué admet que el pas al model híbrid s'ha fet a un ritme accelerat però assegura que des del primer moment hi ha hagut "molt bona coordinació" amb la Direcció General d'Universitats i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que aquesta bona entesa amb tota la comunitat universitària ha facilitat el procés. Des del seu punt de vista, s'ha fet un pas cap a la digitalització que, en una altra situació, hauria "costat molt més temps executar-ho". El temps dirà, afegeix, si el model ha vingut per quedar-se. I conclou que ha estat una "oportunitat" per buscar noves maneres de fer i seguir posant l'accent en la qualitat.