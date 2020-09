L'Anella Verda de Manresa estrena un gual per passar per sota el pont de Can Poc Oli

Imatge del nou gual per creuar la riera de Rajadell a Can Poc Oli

Nova connexió per donar continuïtat a l'Anella Verda de Manresa. En aquesta ocasió l'Ajuntament ha fet un gual per travessar la riera de Rajadell sota el pont de Can Poc Oli. És a pocs metres del punt on es deixa la carretera vella de Barcelona per anar cap a l'Escola Agrària i la Protectora.

Aquest gual connecta el camí del Riu i el de la riera de Rajadell i evita un tram d'asfalt.

El gual s'ha construït amb blocs de formigó disposats de forma discontínua que permet travessar la riera a peu. Els ciclistes hauran de carregar la bicicleta per travessar-lo.

El regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, va explicar que, a banda del nou pas, s'ha desbrossat unes desenes de metres fins a connectar amb el camí que porta cap a la passera sobre el Cardener, que queda sota el viaducte de la carretera C-55, i que es va acabar el març passat.

Fins ara calia caminar uns metres per la carretera vella de Barcelona per enllaçar amb el camí de la riera de Rajadell. Amb el nou gual sota el pont de Can Poc Oli aquesta connexió es pot fer sense trepitjar asfalt.

Huguet va posar en relleu que entre les dues intervencions s'ha aconseguit fer molt més accessible el tram baix de la riera de Rajadell «d'una forma més segura i agraïda».

El punt on hi ha el nou pas (marcat a la infografia) és al costat d'una resclosa i envoltat de vegetació de ribera. Segons el regidor de Ciutat Verda, l'afluència de ciclistes i caminants demostra que el recorregut té atractiu «perquè en pocs quilòmetres pots veure algunes de les zones més singulars del municipi tant en l'àmbit geològic com de vegetació i és a tocar del nucli urbà». Efectivament, el passeig del Riu està connectat amb el camí del Riu a l'altura de l'inici de l'accés al barri de Sant Pau i continua pel costat del riu Cardener passant pel costat de les fàbriques Blanca i Vermella fins arribar sota el viaducte de la C-55.

Situats en el nou gual es pot anar cap a l'Escola Agrària i la Protectora cap al Xup o, en direcció contrària, cap a la nova passera sobre el Cardener i tornar cap a Manresa. Altres possibilitats són anar cap als Comtals o la serra de Montlleó.

La cap de secció de Planificació de la Via Pública, Àngels Mas, va afegir que, a banda de fer el gual, s'ha fixat tot un recorregut per salvar els pendents.