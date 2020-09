Manresa estrenarà el cap de setmana la Fira de Setembre

El cap de setmana vinent, entre la plaça de Crist Rei i la d'Espanya, es farà una nova fira organitzada per Fira Manresa en coordinació amb la UBIC. Es dirà Fira de Setembre, i, tal com ha explicat Albert Tulleuda, gerent de Fira Manresa, respon a la demanda de diverses empreses i paradistes que tenien previst participar en la fira ExpoBages el maig passat, que es va haver de suspendre per culpa de la pandèmia. La nova fira s'ha fet coincidir amb la celebració, diumenge, de la Firastiu de la UBIC per aprofitar la feina dels serveis tècnics a l'hora de muntar-ho, ha remarcat Tulleuda

Un «calaix de sastre»

El gerent de Fira Manresa remarca que la Fira de Setembre serà «un calaix de sastre» on s'hi podrà trobar molta varietat –d'artesans a empreses que instal·len ascensors o venen filtres d'aire– i que un dels objectius és oferir un espai a paradistes que tenen dificultats per tenir-ne un de segur per culpa de la covid. Diu que «és prematur» parlar de si pot tenir continuïtat.

La Fira de Setembre tindrà 35 parades i anirà des de Crist Rei fins a la plaça d'Espanya, dissabte i diumenge, mentre que la Firastiu, amb 25 parades, anirà de la plaça d'Espanya a la de l'Onze de Setembre. En aquest cas, es tracta de la setena edició, si bé és la segona que es fa en aquest indret, atès que anteriormentr s'havia fet a l'avinguda de l'Abat Oliba.

A la Firastiu hi haurà botigues de roba, marroquineria, joieria i bijuteria, concessionaris d'ocasió i empreses de serveis que faran la liquidació definitiva de les rebaixes d'estiu amb les millors ofertes de la temporada. La UBIC ha informat que disposarà de totes les mesures per convertir-se en un espai lliure de covid. Es limitarà la capacitat mitjançant les tres entrades per accedir a l'espai de la fira –per la plaça d'Espanya, el car-rer del Primer de Maig i la plaça de l'Onze de Setembre–, que estarà envoltat amb tanques i precintes; s'exigirà que tothom porti mascaretes i que faci ús de gel hidroalcohòlic, i hi haurà personal per informar de les mesures que s'han de prendre en cada moment. Pel que fa a les parades, se seguirà el mateix protocol de seguretat i de desinfecció de productes que se segueix a les botigues.

La primera Fira de Setembre també aplicarà totes les mesures de seguretat necessàries, tal com ha destacat Fira Manresa. Hi haurà tres espais diferenciats, a Crist Rei, a la plaça d'Espanya i al Passeig de Pere III, i cadascun tindrà una entrada i una sortida diferenciades i controlades per assegurar les mesures d'higiene, de les quals s'informarà en unes grans lones. A Crist Rei, per evitar que es faci un embut a la banda de davant del forn de Cal Moliné, es repartiran cinc o sis parades per tota la plaça, que tindran la distància adient entre elles.