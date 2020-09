El Museu del Barroc entra en una nova fase d'obres per valor d'un milió d'euros

Les obres per transformar el Museu Comarcal de Manresa en el futur Museu del Barroc de Catalunya donen un nou pas endavant. S'inicien obres per valor de 942.883,64 euros. Aquest paquet d'actuacions inclou treballs en aquesta mitgera oest, la consolidació dels sostres de les ales nord i oest, una intervenció a la coberta de l'escala històrica i la instal·lació dels elements que permetin posar en funcionament la climatització de les dues noves sales polivalents de l'ala sud del claustre.

D'altra banda, al perímetre de la coberta de l'edifici, al seu costat oest, es preveu resoldre-hi dos aspectes importants per a l'estabilitat i durabilitat de l'edificació existent: estabilitzar l'estructura de la coberta executada a la dècada de 1970 i desplaçar les canals de recollida d'aigua cap a l'exterior per evitar les entrades d'aigua actuals cap a l'interior dels espais del Museu. També es preveu intervenir a la coberta de l'escala històrica per resoldre la mala configuració del seu tram superior, amb l'objectiu de millorar l'últim replà - que actualment té una alçada lliure que el fa impracticable -, reconfigurar la geometria de la coberta, rematar l'escala històrica amb una entrada de llum i permetre la creació d'una balconada per gaudir de les vistes de la ciutat des del punt més alt de l'edifici.

Finalment, l'actuació preveu executar, a la nova sala de màquines de la planta baixa, els elements de les instal·lacions que permetin posar en funcionament la climatització de les dues noves sales polivalents situades a l'ala sud del claustre.



Tret de sortida per a la futura museïtzació

En paral·lel a les obres, s'ha iniciat ja la licitació del concurs de projectes per a la redacció i direcció del projecte museogràfic. El procés representa el primer pas per conformar el futur Museu del Barroc de Catalunya. El seu espai expositiu ocuparà les ales sud i oest de la primera planta de l'edifici.

L'objectiu del concurs és aconseguir la millor de les idees per redactar posteriorment el projecte museogràfic per al Museu del Barroc de Catalunya. Es tindrà en compte l'interès científic i patrimonial de la proposta, l'adequació a les col·leccions a exposar i especialment es prioritzarà la innovació i originalitat del projecte, així com la seva adequació als requeriments funcionals de l'edifici en el seu conjunt. Atès que l'edifici de l'Antic Col·legi de Sant Ignasi és una construcció datada a l'entorn de 1750 i catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), també es valorarà que la intervenció museogràfica proposada respecti la visibilitat tant interior com exterior d'aquesta construcció. A la vegada, atesa la voluntat de modernitzar el discurs del museu i la presentació del s seus continguts, també es te? present entre els objectius a assolir la seva vinculació a les pràctiques artístiques i a altres llenguatges contemporanis, així com el tractament interdisciplinari dels continguts a difondre.

A més a més, es tindrà en compte que l'entorn global de l'actuació s'emmarqui en el projecte de ciutat Manresa 2022 i en el servei del territori des del punt de vista del patrimoni cultural i la creació artística, que és la finalitat del Museu. Aquesta actuació també s'ha de justificar en l'entorn de la planificació museística del país elaborada per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, especialment pel que fa a la difusió de l'art català a l'època del barroc.

El preu de la licitació per al concurs de projectes és de 109.323,50 euros, inclou la selecció dels sol·licitants que seran convidats a participar en el concurs, la selecció del projecte guanyador, la redacció del projecte executiu i la direcció de l'execució del projecte museogràfic. La durada del contracte és de tres anys.

A banda, aquest 2020 ja s'ha fet el procés de selecció d'una plaça de tècnic per al programa de comunicació i difusió del Museu del Barroc de Catalunya. La seva contractació es preveu per al 2021. També es preveu per al 2021 el procés de selecció i la contractació d'un tècnic conservador per gestionar les col·leccions del Museu.



Un Museu de referència de l'art barroc a Catalunya

L'actuació global que s'està fent a l'antic Col·legi Sant Ignasi permetrà transformar el Museu Comarcal de Manresa, un gran equipament del segle XVIII, en un museu de referència de l'art barroc a Catalunya.

Així, s'està duent a terme un pla de de rehabilitació integral del Museu i una millora de la seva atractivitat arquitectònica i museística, per tal que aculli una important col·lecció d'obres pictòriques i peces escultòriques de l'art barroc —època artística coetània a l'estada de sant Ignasi a Manresa i la seva posterior canonització— i es converteixi en el museu referent del barroc al nostre país: el Museu del Barroc de Catalunya, a més de ser el Centre d'Acollida de Pelegrins.

Es tracta d'un projecte d'abast nacional que compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que en el pla de Museus de Catalunya aprovat el 2017 ja recollia la importància de la col·lecció barroca del Museu Comarcal i atorgava a l'equipament manresà el paper referent nacional d'aquest període artístic i cultural.

El projecte preveu una inversió global de 4.397.949 euros, dels quals el fons europeu FEDER en finança 1.833.301,24, que és just la meitat del pressupost total menys l'IVA. L'Ajuntament, amb recursos propis i amb ajuts d'altres administracions, es fa càrrec de la resta.