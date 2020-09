Així serà l'edifici que aixecaran en un dels xamfrans d'or de Manresa

El solar que va quedar el maig passat entre el carrer d'Àngel Guimerà i el de Casanova fruit de l'enderroc de l'edifici que hi havia en un dels xamfrans d'or de Manresa l'ocuparà un bloc nou de quatre plantes que es caracteritzarà perquè tots els pisos donaran a l'exterior i a un pati interior; els materials que s'utilitzaran seran ecològics, tindrà un aparcament soterrat que funcionarà amb una plataforma elevadora i serà el primer de la ciutat que tindrà el certificat de referència pel que fa a la construcció sostenible.

El promotor és la Immobiliària Puigmal, el projecte és de Santamaria Arquitectes, amb l'arquitecte manresà Pere Santamaria al capdavant, i la constructora és la també manresana Cots i Claret.

Les obres van començar la setmana passada amb el rebaix del terreny i s'acabaran l'octubre de l'any que ve. L'edifici tindrà una planta soterrani per a les places d'aparcament dels habitatges i trasters, per on s'accedirà amb un ascensor per a cotxes des del car-rer Guimerà; una planta baixa destinada a un local (o dos) comercial, amb 270 m2; una primera planta amb 355 m2 destinada a oficines o locals comercials; la segona i tercera planta tindran quatre pisos de lloguer cadascuna (de 62, 65, 82 i 89 m2); a la quarta hi haurà dos pisos de la propietat (de 122 i 146 m2) i la coberta tindrà espai per a les instal·lacions i una terrassa que encara s'ha de decidir si serà privada o hi podran accedir els veïns amb restriccions.

La principal peculiaritat de l'edifici, a banda de la seva situació especialment cèntrica, és el fet que tots els habitatges donin a l'exterior (tots tindran balcó) i a un pati interior que servirà per il·luminar i ventilar els habitatges, als quals s'accedirà per passeres on hi haurà vegetació per fer més saludable l'espai. Aquest aspecte té un pes molt important en un moment en què, a causa de la pandèmia per la covid, s'ha posat damunt la taula la importància que els pisos es puguin ventilar convenientment i s'han generat debats sobre el paper que ha de tenir l'arquitectura en aquest aspecte.

La fusteria exterior serà d'alta eficiència energètica i acústica i, pel que fa als tancaments de la façana i del pati, seran de fusta amb aïllaments de materials naturals. Les instal·lacions seran eficients i es tindrà en compte la qualitat de l'aire, de l'aigua, la ventilació adequada per aconseguir una bona qualitat de l'aire interior, confort tèrmic que asseguri la temperatura i humitat constants durant tot l'any, l'aprofitament de la llum natural del carrer i del pati interior i l'aïllament del soroll.



Un segell del Regne Unit

L'edifici tindrà el segell Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology (BREEAM), que és força únic a casa nostra i que a Manresa, com s'ha esmentat i segons informació de l'arquitecte Pere Santamaria, serà el primer edifici que el té. Es tracta d'un mètode d'avaluació i de certificació de la sostenibitat de l'edificació creat el 1990. En un primer moment només s'aplicava al Regne Unit, però el 2009 es va estendre a altres països, entre els quals l'Estat espanyol. És privat i voluntari, i el que fa és avaluar la sostenibilitat de les construccions –materials, residus, energia– per reduir l'impacte mediambiental.

A Manresa, Santamaria Arquitectes són els responsables de la urbanització del camí dels Cor-rals; de la rehabilitació de la Casa Alter (al xamfrà del carrer de l'Alcalde Armengou amb el Bruc) i del nou edifici plurifamiliar adossat, i de la rehabilitació de l'antiga Fonda de Sant Antoni, a la plaça Major, on s'ha de traslladar en un futur l'Oficina de Turisme.