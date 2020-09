La 1a Fira de Setembre arrenca amb els paradistes contents de ser-hi i la pluja com a convidada intermitent

Bones sensacions, aquest matí de dissabte, dels paradistes que participen durant tot el cap de setmana a la primera edició de la Fira de Setembre de Manresa, organitzada per Fira Manresa amb la coordinació de la UBIC, que demà celebrarà la 7a edició de la Firasestiu per fer el final de la temporada de les rebaixes.

A la 1a Fira de Setembre hi ha una trentena de parades repartides entre plaça de Crist Rei i el Passeig de Pere III, al tram entre la cafeteria Piper i la plaça Espanya. Els paradistes amb els quals ha parlat aquest diari han agraït que s'organitzin actes com aquest perquè han lamentat que per culpa de la pandèmia ha quedat tot parat mentre que ells han de continuar pagant els autònoms i els impostos.

Unes tanques amb unes lones de color groc acoten l'espai on comencen i acaben els tres blocs que conformen la fira i informen que cal mantenir les mesures anticovid, i a totes les parades també hi ha un cartell que recomana "manteniu les mesures de seguretat i higiene de la covid". Hi ha personal controlant que no es generin aglomeracions però, de moment, no ha fet falta que intervinguin.

Al migdia, la pluja s'ha convertit en la convidada inesperada de la fira i ha generat corredisses entre els visitants. La previsió del dia és que hi pugui haver ruixats de tant en tant, de manera que paradistes i compradors hauran de carregar-se de paciència. Demà diumenge encara hi serà i s'hi afegira la 7a edició de la Firastiu, que començarà al Passeig de Pere III passada la plaça Espanya fins a la de l'Onze de Setembre.

Mentre que a la Fira de Setembre hi ha una mica de tot (barrets, nines amb el nom personalitzat, formatges, ratafia, joies, sabons naturals de marsella, tasses, marroquineria, coques de Perafita, ceràmica, samarretes, una parada de la Thermomix, una empresa d'elevadors d'escales per a persones discapacitades...), la Firasestiu inclourà 25 parades de roba, marroquineria, joieria i bijuteria, concessionaris d'ocasió i empreses de serveis que tancaran l'estiu amb les millors ofertes de la temporada.