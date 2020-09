L'arquebisbe Joan Josep Omella assegura que el Papa no descarta visitar Manresa el 2022

El cardenal i arquebisbe de Barcelona Joan Josep Omella ha declarat aquest dissabte al matí que el Papa no descarta visitar Manresa el 2022.

Segons les declaracions recollides per Catalunya Religio, Omella ha assegurat a la sortida de la reunió que ha mantingut la cúpula la Conferència Episcopal Espanyola que l'interès del Papa per visitar la ciutat vindria donat "sobretot perquè ell no coneix Manresa" i ha afegit que "a un jesuïta això li crida". No obstant això, l'arquebisbe ha dictaminat que la possibilitat d'aquest viatge a Catalunya es podria produir en funció de com evolucioni la pandèmia i de la seva salut.

La trobada amb el pontífex ha durat prop d'una hora i quart, una cita habitual en el protocol del Vaticà per a conèixer als nous dirigents de l'episcopat espanyol poc temps després de la seva elecció. També hi ha participat l'arquebisbe de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, i el secretari general de la CEE, Lluís Argüello.

A la reunió també s'ha parlat de la llei de memòria històrica, la llei de l'eutanàsia i la situació d'Espanya en relació amb el coronavirus amb què el Papa s'ha mostrat "molt preocupat" per les dades de casos positius. En conseqüència, ha instat a la "unitat" de totes les forces polítiques i actors civils per a sortir de la crisi, una crida que també ha realitzat ell mateix al final de la seva trobada aquest dissabte a Roma.