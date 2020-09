Manresa X La Marató comença a treballar per a l'edició d'enguany, que no tindrà tómbola solidària

La tómbola de l'any passat, que enguany no es farà

L'Associació Manresa X La Marató ha volgut enviar un missatge d'agraïment al teixit comercial, empresarial, hostaler i associatiu de Manresa i de la comarca del Bages per la seva col·laboració en els diferents actes portats a terme per l'associació i per les entitats col·laboradores a benefici de La Marató de TV3 en l'edició de l'any passat. La quantitat ingressada que es donarà a la Fundació de La Marató de TV3 va ser de 17.883,46 euros.

L'edició 2020, que es durà a terme el diumenge 20 de desembre, estarà dedicada a la covid-19 i, com diu el seu eslògan, "Aquesta Marató toca a tothom".

Des de l'associació estan treballant conjuntament amb diferents entitats per poder portar a terme el màxim d'activitats que permeti la situació sanitària actual per poder ingressar a la Fundació una bona quantitat.

Malauradament, fan notar, degut a la situació sanitària i econòmica que estem patint, enguany no es podrà portar a terme la tómbola solidaria que cada any s'instal·la a la plaça de Crist Rei el dissabte de la Fira de Sant Andreu. Esperen poder-la fer de nou en l'edició del 2021.

Demanen a les diferents associacions o entitats que vulguin fer alguna activitat a benefici de La Marató de TV3 que no dubtin a posar-se en contacte amb ells enviant un correu electrònic a l'adreça manresaxmarato@gmail.com