Pas endavant d'un milió d'euros per al Museu del Barroc de Catalunya que tindrà Manresa

Nou pas endavant perquè Manresa tingui el Museu del Barroc de Catalunya. Han començat obres valorades en 942.883 euros (IVA inclòs) per rehabilitar els sostres de les ales nord i oest, enllestir la façana que dona a la plaça de Sant Ignasi, recuperar l'escala original i modificar la coberta.

A banda de la museïtzació, quedaran pendents obres per valor de gairebé 2 milions d'euros. L'alcalde, Marc Aloy, va explicar ahir que amb aquests diners es faran tots els tancaments dels nous accessos, els acabats interiors dels nous accessos i de la part que es museïtza, i les instal·lacions. Sortirà tot junt en un nou paquet perquè a principi del 2021 ja es pugui licitar i «les dues obres s'encadenin una amb l'altra». Aloy també va informar que ja s'ha iniciat la licitació del concurs de projectes per a la redacció i direcció del projecte museogràfic. El procés representa el primer pas per formar el contingut del futur Museu del Barroc de Catalunya.

Cal dir que si l'espai expositiu del Museu del Barroc ocuparà les ales sud i oest de la primera planta de l'edifici (les altres dues ales seran per a un espai que no es museïtzarà en primera instància i per a l'actual Arxiu Comarcal del Bages), a la segona planta hi haurà el Museu Comarcal i l'Espai Memòries. En la visita d'obres feta ahir hi van participar el regidor de Turisme i Projecció de la Ciutat, Joan Calmet –responsable del projecte Manresa 2022–, el regidor d'Urbanisme i Mobilitat, David-Aaron López, i la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo, a més de responsables tècnics.

L'alcalde va explicar que a la mitgera oest es faran dues obertures que permetran l'entrada de llum natural a la part baixa de l'escala. A més, el claustre quedarà obert i connectat durant el dia a la plaça de Sant Ignasi perquè el Centre Històric guanyi una plaça.



Noves mirades

Aloy va recordar que la fase de les obres de l'estructura dels nous volums dels accessos es va acabar just abans del confinament.

Va explicar que l'actuació realitzada ha fet evolucionar «un edifici tancat en ell mateix que mai havia tingut façana a un altre en el qual es proposa un recorregut per conèixer la ciutat i descobrir una nova mirada de Manresa gràcies als nous accessos i la permeabilitat de la qual se'l dota».

Per a l'alcalde resulta remarcable que el nou sistema d'accessos permeti generar espais a mesura que es puja en diferents cotes, angles i que combini escales i rampes. Va afegir que amb les obres havia estat possible redescobrir un espai històric que estava amagat, «la volta de canó d'època neoclàssica, que recorda les voltes romanes, amb una esveltesa que hem aprofitat per situar-hi el primer tram dels accessos».

L'actuació que s'està fent transformarà el Museu Comarcal de Manresa, un gran equipament del segle XVIII, en un museu de referència de l'art barroc a Catalunya.