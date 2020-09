Una empresa de Manresa ofereix un aparell anticovid per als ascensors

Els ascensors són un dels espais més abonats als contagis i, per tant, en època de pandèmia, un dels més perillosos. «Un usuari puja a la cabina i durant tot el recorregut va segregant partícules infectades que queden suspeses en l'aire», explica Aitor Martínez, gerent i copropietari de l'empresa amb seu a Manresa Cardener Ascensors. Ell i el seu soci van decidir buscar un sistema per desinfectar l'aire de les cabines i el van trobar ben a prop de casa, a l'empresa de Sant Fruitós de Bages E. Vila Projects, que ha creat i patentat un sistema per desinfectar l'aire utilitzat per netejar sales i oficines que ells han adaptat pensant en els ascensors.

Martínez, que és enginyer tècnic industrial especialitzat en mecànica, i el seu soci, Daniel Olió, enginyer tècnic industrial especialitzat en electrònica i automatització industrial, són els fundadors de Cardener Ascensors SL. Per oferir un sistema de desinfecció anticovid per als ascensors van començar a fer recerca en el tema i, finalment, després d'estudiar les diferents opcions, «ens vam decidir per un sistema de desinfecció de l'aire de la cabina amb un aparell tancat que es col·loca a l'interior, a una alçada determinada perquè ningú no el pugui manipular, i que és totalment segur per als usuaris».

Aquest aparell recull l'aire de la cabina amb un sistema de ventilació i el desinfecta mitjançant la combinació de filtres i de llum ultraviolada, i treu l'aire net. S'activa amb un sistema d'impulsió/extracció de l'aire cada cop que detecta que funciona l'ascensor i, després d'un temps determinat, deixa l'aire totalment net, perquè els usuaris el puguin utilitzar sense perill de contagi.

L'empresa manresana en fa la distribució i la instal·lació als ascensors, tot i que de moment tot just han posat en marxa la campanya per tal de donar-ho a conèixer entre administradors de finques, empreses i organismes amb atenció al públic. A banda de la instal·lació, també inclouran dins del servei de manteniment de l'ascensor el mínim manteniment que necessita l'equip. El preu de l'aparell varia en funció de les característiques de cada ascensor, ja que en poden canviar les dimensions i la instal·lació elèctrica. Destaquen que el consum energètic és molt reduït, ja que l'empresa Cardener Ascensors està especialitzada en l'optimització energètica d'edificis i ascensors.

Un buit al mercat

Martínez comenta que «vam veure que el mercat necessitava un producte d'aquest tipus perquè ens trobem amb hospitals, ajuntaments i empreses on els usuaris varien constantment i els ascensors fan bastants viatges, amb els problemes de seguretat que això comporta», o bé «comunitats més petites on hi pot haver un veí infectat que l'utilitzi vàries vegades» abans de saber que és portador del virus, amb el que això implica.