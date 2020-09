El Papa respon a la invitació per visitar Manresa de la Conferència Episcopal que «l'hi agradaria molt»

En la visita que li van fer l'Ajuntament de Manresa i el superior de la Cova el juny passat, el Sant Pare ja va respondre a la seva invitació que si no era per una força major que li ho impedís, el 2022 li agradaria visitar la capital del Bages coincidint amb la commemoració dels 500 anys de l'estada que hi va fer sant Ignasi de Loiola. Ahir, la Conferència Espiscopal Espanyola el va tornar a convidar, i ell va respondre que «l'hi agradaria molt», segons va explicar el cardenal i arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, a qui l'uneix una estreta amistat amb el Papa.

La cúpula de la Conferència Episcopal Espanyola va mantenir al matí una trobada amb el pontífex. En acabar, en l'atenció als mitjans, Omella va apuntar que el fet que el papa Francesc no conegui Manresa i que sigui jesuïta són dos motius amb prou pes perquè vulgui fer la visita. Recordem que sant Ignasi va fundar la Compa-nyia de Jesús després d'una estada d'onze mesos a la capital del Bages que el van transformar profundament i que van ser la base per al naixement del santuari de la Cova, un indret de visita imprescindible per als jesuïtes.

El cardenal va comentar que quan li van «insistir» que visiti Manresa aprofitant l'Any Sant Compostel·là i l'Any Ignasià, va somriure i va dir que «l'hi agradaria molt, perquè li encanta tornar a Espanya i, sobretot, perquè no coneix Manresa, i a un jesuïta això el crida, i ha dit que ho estudiarem. A veure com va la pandèmia, la seva salut, etc. Ell sempre discerneix molt les coses, i en això hem quedat. Esperarem. Tant de bo que pugui venir», va reblar.

El Papa va rebre Omella com a president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), juntament amb l'arquebisbe de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, i el secretari general de la CEE i bisbe auxiliar de Valladolid, Lluís Argüello. És una reunió que es fa habitualment quan es renoven càr-recs en les Conferències Episcopals –Omella va ser escollit com a president en assemblea plenària el mes de març passat– i que, amb la pandèmia per la covid-19, no s'ha pogut celebrar fins ara, informava ahir Catalunya Religió.