Els paradistes agraeixen la 1a Fira de Setembre després de molts mesos sota mínims

Ahir no va fer un dia ideal a Manresa per muntar una fira però a la trentena de paradistes que van participar en la 1a edició de la Fira de Setembre de Manresa se'ls veia satisfets. No va ser el dia ideal perquè va ploure de manera intermitent. No obstant això, estaven contents. Per a alguns suposava la primera sortida que feien d'ençà que va començar la pandèmia que ho va capgirar tot.

La 1a Fira de Setembre, organitzada per Fira Manresa en coordinació amb la UBIC, continuarà avui a la plaça de Crist Rei i al tram del passeig de Pere III entre la cafeteria Piper i la plaça d'Espanya. Hi ha tanques per delimitar l'espai, on es demana mantenir la distància de seguretat de dos metres, i a cada parada, un cartellet recomana mantenir «les mesures de seguretat i higiene de la covid».

Bernat Cebrià, de Terrassa, hi és amb la food-truck Woody, on ofereix una gran varietat de dònuts. Explicava que era la seva primera sortida a una fira d'ençà que va començar la crisi per la pandèmia. «Fa mig any, però nosaltres hem d'anar pagant els autònoms». Posava en relleu que la seguretat en una fira és exactament la mateixa que en un bar. En el seu cas, i en el de les altres parades de menjar, com una de coques que hi havia, tenien unes pantalles de plàstic per protegir els productes.

En la mateixa línia que el terrassenc es va expressar Montse Bargalló, del Priorat, i que té lligams amb Santpedor i Sallent. Deia que «estem creuant els dits perquè la pandèmia no avanci més» i es puguin celebrar més fires. Ella reclamava «als responsables de tirar endavant actes com aquest que tinguin coratge i que no els anul·lin», com ha passat amb la majoria. Assegurava que la feina «ha baixat moltíssim perquè totes les fires del cap de setmana s'han deixat de fer». Bargalló ven nines i altres articles, com fundes amb el nom personalizat. Com Cebrià remarcava que, tot i que baixi la feina, ells han de continuar pagant els autònoms i els impostos.

Sílvia Bartolini, de Florència i resident a Castellar del Vallès, ven marroquineria. Assegurava que la proporció de les fires ha baixat de 20 a 2. Un company firaire que també és a Manresa –ell ven tasses– li va dir que hi havia la Fira de Setembre i s'hi va apuntar. Insistia que «si es va amb compte, la fira es pot fer», i declarava que «aprecio molt que s'hagi fet aquesta».

Segons els organitzadors, a la nova fira, on participen alguns paradistes que tenien previst ser a l'ExpoBages anul·lada per la covid, hi ha de tot: samarretes, Thermomix, barrets, bijuteria, pizzes, creps, pa, garapinyades, mandales, sabó natural de Marsella, formatges, olis, embotits...

Avui, la Fira de Setembre conviurà amb la 7a Firastiu de la UBIC, que ocuparà el tram del Passeig després de la plaça d'Espanya fins a la plaça de l'Onze de Setembre amb 25 parades. També amb totes les mesures anticovid, s'hi podran trobar parades de roba, marroquineria, joieria i bijuteria, concessionaris d'ocasió i empreses de serveis.