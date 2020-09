Fem Manresa vol que la plaça 1 d'Octubre no sigui a l'espai d'accés als jutjats

Espai d'accés als jutjats batejat com a 1 d'Octubre

Fem Manresa ha presentat una moció al ple municipal que se celebra dijous perquè s'obrir un procés participatiu per reubicar la plaça 1 d'Octubre, que el març de l'any passat es va decidir situar a l'espai d'accés als jutjats. La decisió va ser presa sense els vots a favor de la CUP, PSC i Ciutadans.

Fem Manresa considera que cal dotar a totes les manresanaes i manresans de la capacitat de decidir la reubicació en el nomenclàtor d'una fita històrica tant per a la ciutat, com pel conjunt del país.

La candidatura rupturista veu que l'espai actual, la rampa i el pla d'accés als jutjats, "no és un espai que faci valdre un dels moments més transcendentals de la història del nostre país; una de les expressions d'apoderament ciutadà, de resistència civil no-violenta i d'exercici de la democràcia més importants a l'Europa Contemporània".

Des de Fem Manresa apunten que l'espai que actualment s'anomena 1 d'Octubre no és realment una plaça i ni tan sols té cap placa identificativa ni commemorativa dels fets ocorreguts a la ciutat durant l'1 d'Octubre, i en sí de la moció demanen que un cop triada la nova ubicació en el nomenclàtor, es faci efectiu el canvi col·locant la senyalització corresponent i es posi una placa commemorativa "en record del referèndum d'autodeterminació celebrat en aquesta data".

Tot i entrar la moció en solitari, des de la candidatura d'esquerres transformadores han emplaçat a l'equip de govern de la ciutat a negociar per arribar a un acord. Asseguren haver tingut un primer contacte per abordar la qüestió i esperen poder seguir mantenint contactes per poder aconseguir un consens ampli entre els partits i les organitzacions pro-república catalana.