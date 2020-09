Més d'un centenar de persones assisteixen a la presentació a Manresa del darrer llibre de Puigdemont

La presència per videoconferència de Carles Puigdemont en la presentació del seu llibre "La lluita a l'exili", sobre el procés, avui a Manresa, ha aplegat al pati del Casino, on s'ha realitzat, més d'un centenar de persones complint les mesures de seguretat. Després d'un temps de retard per problemes amb la connexió amb Waterloo, ha començat la presentació.

"La lluita a l'exili", va arribar a les llibreries el dia 10 de setembre i ja ha aconseguit situar-se entre els títols més venuts, segons Penguin Random House.

L'acte, organitzat per l'editorial La Campana, va comptar amb la presència del periodista que ha plasmat el relat de Puigdemont, Xevi Xirgo; el vicepresident de Junts per Catalunya, Josep Rius; i Pep Garcia, que va exercir de presentador i moderador de l'acte. "La lluita a l'exili" és la continuació de "M'explico. De la investidura a l'exili" i repassa la trajectòria del president des de final del 2017 fins a principi del 2020.

"M'explico. De la investidura a l'exili", el primer dels dos volums de converses entre el 130è president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el periodista Xevi Xirgo, director d'El Punt Avui, ha arribat als 55.000 exemplars impresos, comptant només els de l'edició en català. El segon volum ha superat els 31.000.