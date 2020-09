Quatre mesos de baixa afectació hospitalària de la covid a Manresa

La Fundació Althaia de Manresa ha superat els quatre mesos d'afectació hospitalària baixa de l'epidèmia de coronavirus.

Els 14 ingressats a Althaia que hi havia el 19 de maig i els 15 que hi ha el 22 de setembre, marquen el to del que ha estat la repercussió hospitalària de la pandèmia un cop passat el moment de màxima virulència.

Pel que fa a les altes, a mesura que es buidava l'hospital disminuïen, lògicament.

Així si el mes de maig se'n van donar un centenar, al juny ja van ser la meitat i juliol i agost van rondar la trentena, més o menys una al dia. Una tònica que aquest mes de setembre es manté.

Durant la darrera setmana no s'ha hagut de lamentar cap nova víctima mortal pel virus als centres assistencials de ña ciutat.

La darrera, que va situar la xifra acumulada en 174, va ser el 2 de setembre. L'anterior havia tingut lloc el 28 d'agost. La proximitat de les dues defuncions va fer témer per una acceleració del ritme de morts però, fins ara, el que hi ha és un degoteig espaiat i n'hi ha hagut quatre en dos mesos.

L'Hospital Sant Andreu es manté net de covid. El centre assistencial manresà va comunicar el 29 de juny que ja no tenia cap pacient ingressat positiu en covid-19.