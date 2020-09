El conseller El Homrani visitarà Manresa i es reunirà amb el sindicats de les mines

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, visitarà aquest dijous Manresa a on participarà en diverses reunions de treball. Una d'elles amb representants dels sindicats de la mina ICL de Súria i Sallent.

El Homrani és previst que arribi a 2/4 de 10 del matí a l'Ajuntament de Manresa, on serà rebut per l'alcalde, Marc Aloy, i altres membres del consistori. També hi seran presents la delegada territorial del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps; el director general d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives, Josep Vidal, i la directora general de Serveis Socials, Meritxell Benedí. Després de signar el llibre d'honor, El Homrani participarà en una reunió de treball sobre desenvolupament econòmic local, acció social i ciutadania.

Posteriorment la comitiva visitarà el mercat de Puigmercadal i el primer supermercat cooperatiu de Catalunya que hi haurà a l'equipament. Seran rebuts per membres del consistori de l'Associació Concessionaris Mercat Puigmercadal i l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central.

Al migdia visitarà el Centre Ocupacional l'Art de Viure d'Ampans, on responsables de l'equipament explicaran el seu funcionament, i després es dirigirà al Centre Joviat d'FP Integrada. Ja a 2/4 de 5 de la tarda es traslladarà al Consell Comarcal del Bages, on serà rebut per la seva presidenta, Estafenia Torrente, i participarà en una reunió de treball.

A les 6 de la tarda el conseller es desplaçarà a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, on es reunirà amb representants dels sindicats de la mina d'ICL Súria i Sallent (CC.OO, UGT, CGT i USOC). Aquest estiu ICL va anunciar que pretenia reduir 110 llocs de treballa a les mines del Bages i cessar la seva activitat a Vilafruns.