Humor i enyor en la videoconferència de Puigdemont pel seu llibre a Manresa

Pep Garcia, Carles Puigdemont (per videoconferència), Xevi Xirgo i Josep Rius, ahir al pati del Casino Àlex guerrero

«M'encantaria ser a Manresa amb vosaltres». Aquestes paraules del 130è president de la Generalitat, Carles Puigdemont, van ser les primeres que va dir després de l'ovació amb què van rebre les 150 persones aplegades al Casino de Manresa la connexió per videoconferència perquè participés en l'acte de presentació del llibre La lluita a l'exili.

L'altra cara de l'enyor que transmetien va aparèixer ràpidament en forma d'humor gràcies a la connexió, també en directe, amb l'advocat Gonzalo Boye, que era a l'aeroport de Màlaga.

Boye va aprofitar per dir a la concurrència que, en realitat, el llibre bo era el seu, titulat Así están las cosas.

Puigdemont va iniciar la seva intervenció fent arribar el seu condol a Jordi Turull per la mort del seu pare, ahir mateix, mentre ell roman empresonat a Lledoners. I va recordar, també, les pèrdues de familiars directes dels implicats en el procés que s'han produït mentre no han pogut ser al costat de les seves persones estimades, com va ser el seu cas amb la mort del seu pare.

Puigdemont va posar aquestes situacions com a exemple de la «inhumanitat, injustícia i crueltat» de l'Estat espanyol envers els representants electes del poble de Catalunya i, per extensió, cap a la mateixa ciutadania.

Però, tot seguit, va llançar un avís per a navegants als «enterradors» del procés i va advertir que «el partit no s'ha acabat».

Boye, presentat per sorpresa pel conductor de l'acte, Pep Garcia, es va sumar als que eren presencialment sobre l'escenari: l'autor del llibre, el periodista Xevi Xirgo, i el vicepresident de Junts per Catalunya, Josep Rius.

En la conversa que va fluir, conduïda per Garcia, Puigdemont va admetre haver estat objecte d'un «placatge» per part de Boye quan inicialment no se li permetia accedir al Parlament Europeu. A preguntes de Pep Garcia, Boye va negar haver arribat a cridar, «ni tan sols soc conscient d'haver alçat la veu», però va admetre que «teníem rodejat Puigdemont», que va dir del seu advocat que era «un bon jugador de rugbi».

Malgrat totes les dificultats, els participants a l'acte van exhibir ahir el seu sentit de l'humor. Boye va voler deixar constància que havia dit a Rius per whatsapp que feia bé tapant-se la cara amb la mascareta, i aquest li va respondre la fiblada d'ironia fent-li notar que el focus que hi havia darrere seu a l'aeroport il·luminava mig Manresa quan impactava en la seva calba.

Riures i somriures en la presentació d'un llibre que tant Puigdemont com Xirgo van assegurar que manté el relat dels fets «sense maquillar» que s'havien anat recopilant en les trobades periòdiques al llarg dels anys entre tots dos.

Un «treball de memòria en temps real» en el qual Xirgo, director d'El Punt Avui, només deixa la seva funció de notari per aparèixer en primera persona quan, per exemple, Puigdemont es desperta en un cotxe al seu costat i li confessa que ha somiat que tornava de Barcelona «cap a casa». Un relat d'un viatge en el qual no es pot fer marxa enrere i quedar-se a mig camí és fer-ho en terra de ningú.