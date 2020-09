L'església del Carme es renova per dins

L'església del Carme de Manresa viu una profunda transformació que canviarà l'aspecte de l'interior del temple. La majoria de les capelles que hi ha al voltant de la immensa nau central ara són buides, però aviat s'hi podran contemplar vuit retaules. Són els que fins ara hi havia a la Cova de Manresa. A causa dels canvis ornamentals que és previst que es duguin a terme a l'església ignasiana, es van retirar. Mossèn Joan Hakolimana, rector de la Seu i del Carme, hi va estar a sobre i va aconseguir la cessió perquè es quedessin a Manresa i totes a un mateix lloc: al Carme.

Es tracta de vuit retaules de sants i santes i elements religiosos, alguns d'ells vinculats d'una forma o una altra a la congregació dels jesuïtes. Són els retrats, amb els seus corresponents suports, de Francesc de Sales, Carles Borromeu, un Sant Josep, el Sagrat Cor de Jesús, el Sagrat Cor de Maria, Santa Teresa de Jesús, Santa Mariana de Jesús Paredes i Santa Margarida Maria Alacoque.

A l'església de la Cova eren a les 8 capelles, quatre a banda i banda, que hi ha al lateral. A cada capella hi havia una de les imatges i un altar perquè abans del Concili Vaticà II, que es va celebrar a partir del 1962, no es podien dur a terme concelebracions. Fins llavors com que per la Cova hi passaven molts religiosos es necessitaven moltes capelles, explica Hakolimana.



Una obra inacabada

Comenta que quan es va assabentar que s'havien de retirar de l'església de la Cova «en vam parlar amb els jesuïtes». «Aquesta obra té certa unitat, i calia que no es dispersés i que es quedessin a Manresa. Podrien ser a la ciutat i en cinc esglésies diferents. Vam parlar i vam coincidir que seria millor que continuessin juntes».

A això s'hi afegia que l'església del Carme, reconstruïda entre el 1940 i el 1952 després que fos enderrocada durant la Guerra Civil, «es va fer amb el propòsit que hi haguessin capelles, però es va quedar inacabada. Per tant teníem un tema pendent al Carme». La façana principal de la plaça encara ho està, d'inacabada. Ara, amb els retaules, l'església tindrà un «aspecte totalment nou», afirma Hakolimana.

S'ha aprofitat l'ocasió per reorganitzar tot l'interior del temple, on fins ara només hi havia elements en dues de les capelles: un Sant Crist i una escultura del pare Pare Tarrés, que es traslladarà a un altre lloc. El Sant Crist que hi havia just entrant a la dreta també tindrà una nova ubicació un cop s'hagi restaurat.

A l'esquerra de la nau principal hi aniran els retaules amb les figures masculines, i a la dreta les femenines, igual que passava a la Cova. Totes les capelles, incloses les dues que hi ha al costat de l'altar, quedaran plenes amb els nous elements religiosos. «Quedarà arrodonit». A diferència de l'església de la Cova, les capelles laterals del Carme són altes i amples, amb la qual cosa «aquí farà molt bon efecte». Ja s'ha instal·lat un dels retaules, que està tapat amb una lona que es traurà quan tot el conjunt quedi enllestit.

Totes les pintures i elements procedents de la Cova s'han restaurat o s'hi està treballant. Amb el temps han acumulat pols i brutícia, tot i que pugui ser imperceptible. «Amb la restauració han canviat alguns colors i apareixen detalls que anteriorment no s'apreciaven», relata Hakolimana. Aquests treballs, igual que els treballs que es van fer per treure les imatges de la Cova i el seu trasllat, van anar a càrrec d'una empresa especialitzada.



Més il·luminació

Un cop s'hagin instal·lat tots els retaules també es treballarà en una nova il·luminació, perquè «no és el mateix un espai buit que un de sencer. No pot tenir el mateix tracte una capella amb elements o no». Segons el rector de la Seu i el Carme, el temple tindrà un aspecte totalment diferent. De fet ja el té ara. Als laterals, a banda i banda, hi ha espais amb lones i rètols que adverteixen que s'hi estan fent obres.

A la Cova, mentrestant, la decoració de les imatges que hi havia a les vuit capelles laterals se substituirà per mosaics de l'artista eslovè i també jesuïta Marko Rupnik, que està considerat pels crítics internacionals d'art com el «Miquel Àngel del segle XXI» per la seva obra a la capella Redemptoris Master a Ciutat del Vaticà. Els mosaics es crearan al taller que l'artista té a Roma i posteriorment es traslladaran a Manresa. La remodelació de l'església forma part del projecte per commemorar els 500 anys de l'estada de sant Ignasi a la ciutat i les millores que ha viscut la Cova els darrers anys.