El conseller Chakir El Homrani coneix els projectes cooperatius de Manresa i visita Ampans i l'Escola Joviat

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, ha fet aquest dijous al matí una visita a Manresa per conèixer diferents projectes que s'estan duent a terme a la ciutat. El conseller ha arrib at a dos quarts de deu a la Casa Consistorial, on ha estat rebut a peu de carrer per l'alcalde, Marc Aloy Guàrdia, i per la delegada territorial del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps. Ja a la sala de columnes, el conseller ha saludat regidors i regidores de l'equip de govern, abans de dirigir-se a signar el llibre d'honor de la ciutat.

Tot seguit, el conseller ha participat en una reunió sobre polítiques socials que ha servit per repassar l'estat actual de la ciutat en termes de desenvolupament econòmic local, acció social i ciutadania. A banda del conseller, de l'alcalde i de la delegada, també hi ha pres part el director general d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives, Josep Vidal, la directora general de Serveis Socials, Meritxell Benedí, i els regidors i regidores de les àrees corresponents.

A l'acabar, la comitiva s'ha dirigit cap al mercat de Puigmercadal, tot passant pel carrer Sant Miquel i pel carrer del Born. Un cop allà, el conseller ha visitat el mercat, on ha pogut conversar amb molts paradistes, i ha conegut també el que serà el primer supermercat cooperatiu del país, SuperCoop, que s'ubicarà al mateix Puigmercadal. Dins de l'espai que ocuparà, s'ha desenvolupat una reunió en la qual el conseller ha pogut conèixer diferents projectes cooperatius que s'estan duent a terme a Manresa: el mateix SuperCoop, la cooperativa d'habitatges La Raval —que aixecarà un edifici de cohabitatge al carrer Hospital de Manresa, en ple Centre Històric— i una proposta de cooperativisme cultural impulsada per Tigre de Paper i Propaganda pel Fet!.

Tot plegat sota el paraigües de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, del qual el conseller ha valorat molt positivament la seva tasca: "estan fent molt bona feina i això acaba provocant projectes que, en aquests moments, estan gairebé tots alineats perquè els puguem veure d'aquí a ben poc". En aquest sentit, ha assegurat que Manresa i el Bages tenen l'oportunitat de posicionar-se com a referent de l'economia social del país. I hi ha afegit: "Ens pertoca seguir treballant. Visualitzar que els esforços fets en economia social tenen els seus rèdits. I continuar treballant amb l'Ajuntament de Manresa per continuar afrontant els reptes que tenim".

Tot seguit, la comitiva s'ha dirigit cap al Centre Ocupacional l'Art de Viure d'AMPANS, on responsables de l'equipament li han explicat el seu funcionament. També ha estat al Centre Joviat d'FP Integrada i a l'escola d'Hostaleria, on ha dinat. A la tarda, està previst que el conseller continuï la seva visita al Consell Comarcal del Bages i a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, on s'ha convocat una reunió amb representants dels sindicats de la mina d'ICL Súria & Sallent (CC.OO, UGT, CGT i USOC).