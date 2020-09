Fem Manresa demana a ERC i Junts que actuïn perquè els pisos buits tinguin ús social

El grup municipal de Fem Manresa presenta una proposició al ple d'avui perquè l'equip de govern d'ERC i Junts actuï per donar un ús social a pisos buits.

Fem vol que l'Ajuntament faci complir els compromisos assolits per pal·liar la situació de manca d'habitatges que pateixen persones que en necessiten.

Demana la realització de les actuacions corresponents per notificar als grans tenidors propietaris d'habitatges desocupats durant més de dos anys sense causa justificada que disposen d'un mes de termini per corregir la situació dels immobles, donant ús als habitatges que estan buits o bé cedint-ne l'ús posant-los a la borsa de lloguer social.

En el cas que els propietaris no compleixin el requeriment municipal, la moció acorda que des de l'Ajuntament s'iniciï un expedient sancionador amb l'aplicació de la corresponent multa coercitiva i que es declari formalment l'incompliment de la funció social de la propietat.

Tot això com a pas previ a l'inici de processos d'expropiació forçosa del domini o l'ús dels habitatges, o de cessió obligatòria dels habitatges per part dels propietaris a l'administració.

A Manresa, l'Ajuntament calcula que hi ha entre set mil i cinc mil pisos buits, la gran majoria dels quals de propietaris particulars.

Cal recordar que a final de l'any 2015 l'Ajuntament va fer arribar a entitats financeres la notificació de l'obertura del procediment d'intervenció que podia acabar amb sancions econòmiques de centenars de milers d'euros si no facilitaven la seva posada al mercat de lloguer a uns preus assequibles.

Fem presenta dues proposicions més, una per a la realització de classes d'alfabetització digital per a famílies d'infants escolaritzats a la ciutat, i l'altra per a l'obertura d'un procés participatiu per a la reubicació del nom de l'1 d'Octubre en el nomenclàtor.

El març del 2019 es va decidir nomenar plaça 1 d'Octubre l'espai d'accés als jutjats sense els vots a favor de la CUP, PSC i Ciutadans.