El pla de Manresa contra la crisi de la covid-19 arriba als 3,2 milions d'euros

L'Ajuntament de Manresa ha destinat fins a mitjans de setembre 3.206.643 euros a les mesures incloses en el Pla local de Reconstrucció Social i Econòmica per fer front als efectes de la covid-19 a la ciutat, segons consta en el tercer informe de seguiment sobre l'aplicació del Pla que s'ha presentat en el Ple municipal.

L'informe inclou les mesures impulsades pels serveis municipals en el marc del Pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa, acordat per unanimitat per tots els grups municipals el maig passat, i s'actualitza mensualment per fer un seguiment puntual de l'evolució de les mesures que es van adoptant i del seu cost econòmic.

Les actuacions en l'àmbit econòmic i fiscal (24,74%), les relacionades amb el foment de l'ocupació (21,50%) i les de l'àmbit social (18,48%) continuen sent les que concentren la major part de les aportacions municipals que s'han fet fins ara per finançar les accions del Pla, seguides de les intervencions a l'espai públic per afavorir la mobilitat i la seguretat dels vianants (10,21%).

La distribució de la despesa en els diferents àmbits del Pla que figura en l'informe és la següent:



Àmbit social - 592.696 euros

Àmbit de les persones - 158.000 euros

Àmbit laboral i foment de l'ocupació - 689.391 euros

Àmbit econòmic i fiscal - 793.291 euros

L'Ajuntament, eina d'impuls econòmic - 12.921 euros

La funció pública i l'administració local - 49.755 euros

Els espais municipals i les promocions públiques d'habitatge - 247.500 euros

Àmbit de la cultura, l'esport i el lleure - 283.972, euros

Àmbit de l'espai públic i la mobilitat - 327.337 euros

Àmbit sanitari - 30.000 euros

Àmbit emocional - 6.555 euros

Àmbit del voluntariat i les xarxes ciutadanes - 9.151 euros

Seguiment del Pla i transparència - 6.070 euros



Els increments de despesa més significatius en relació al mes anterior s'han concretat en l'apartat d'espais municipals, per l'adaptació dels centres d'ensenyament als condicionants de la covid-19 de cara a l'inici de curs (195.000 euros); en el de foment de l'ocupació, amb la contractació de nous plans ocupació de treball i formació per a joves ex tutelats en el marc d'un programa impulsat per la Generalitat (135.600,00 euros); i en l'àmbit de l'espai públic i la mobilitat per l'ampliació d'espais destinats als vianants dels accessos als centres educatius (35.000 euros) i l'aprovació de la futura ampliació de la Zona 30 a diversos carrers del centre de la ciutat (65.000 euros).

En canvi, s'han ajustat a la baixa a l'apartat vinculat a Cultura la partida prevista per a la Festa Major, un cop s'ha realitzat efectivament la despesa; i també la de la convocatòria de subvencions municipals orientades a compensar el sector cultural dels efectes de la covid-19 perquè els 36.864 euros que s'han destinat per atendre totes les sol·licituds presentades no han esgotat la dotació de 58.000 euros previstos inicialment.

Aquestes dades es recullen en un annex a l'informe de seguiment que detalla les actuacions que s'han dut a terme des de la regidoria de Cultura en relació al Pla i, alhora, per donar resposta als interrogants que van plantejar els representants del sector cultural a la Taula de Seguiment celebrada el 22 de juliol passat.