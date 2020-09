El supermercat cooperatiu de Manresa obrirà el primer trimestre de l'any vinent

El supermercat cooperatiu de Manresa, un projecte pioner a Catalunya, té previst obrir el primer trimestre de l'any vinent al mercat del Puigmercadal. La iniciativa va agafar empenta l'any passat amb la constitució pròpiament del nucli de la cooperativa i l'inici de la campanya per buscar els socis per fer realitat la idea, i culminarà a principi del 2021 amb l'obertura de l'establiment, que s'anomenarà SuperCoop.

Serà un supermercat diferent però absolutament professional, van assegurar ahir dos dels seus promotors, Carles Jódar i Elisabet Duocastella. La base del projecte són els seus socis. En feien falta 700, i ahir ja n'hi havia 569 i 60 més d'inscrits a punt de formalitzar la seva entrada com a socis de la cooperativa. «Sense haver obert persianes som molt socis», van assegurar ahir Jódar i Duocastella. Els associats han de fer una aportació mínima de 50 euros i han d'adquirir el compromís de treballar al supermercat durant tres hores al mes en tasques bàsiques. Tot i així la base del supermercat la duran treballadors professionals. Avui, precisament, s'iniciaran entrevistes de treball. D'entrada, per fitxar un gerent. Fins ara la gestió l'han dut una cinquantena de persones voluntàries.

Seran els associats els qui podran comprar al supermercat, que serà alternatiu als models convencionals i on es prioritzaran productes ecològics, de proximitat, respectuosos amb el medi ambient i, fins al punt que sigui possible, de compra directa al productor. Tot i així no es «barrarà el pas a ningú», va especificar ahir Duocastella. A l'entrada del supermercat hi haurà una persona que rebrà totes les persones que estiguin interessades a comprar algun producte i se'ls mostrarà tant l'establiment com el model de gestió perquè, si ho desitgen, es facin sòcies de la cooperativa.

El projecte entra, doncs, en la seva recta final. Per encarar-la, la cooperativa demanarà una aportació addicional als socis per enfortir el capital inicial, que calculen en 50.000 euros, dels quals ja en tenen 30.000, i també avals per poder sol·licitar un crèdit. Ja s'ha estat negociant amb la banca ètica. Duocastella va explicar ahir que d'entrada calculen que caldran 225.000 euros per posar en marxa el projecte. Bàsicament es destinaran a condicionar les instal·lacions del mercat del Puigmercadal.

El local de SuperCoop és al fons del Puigmercadal un cop s'hi accedeix per l'entrada principal. Una gran vidriera ja l'identifica. El juliol la cooperativa va guanyar el concurs per poder gestionar el local. Durant tot l'estiu s'ha treballat en la redacció del projecte amb la voluntat d'obrir el primer trimestre de l'any vinent. Segons Jódar, es tracta d'un projecte participatiu de ciutat i també de la comarca, que és obert i inclusiu.