Agra dissolució del Consorci del Parc Central sense haver assolit els objectius

El ple de l'Ajuntament de Manresa va ratificar ahir l'acord adoptat pel ple del Consorci del Parc Central per a la seva dissolució amb els vots a favor d'ERC, Junts i PSC i l'abstenció de Fem i Cs.

La dissolució de l'ens va motivar un debat agre en què tant el govern municipal com el PSC van reconèixer que no s'havien assolit tots els objectius marcats, mentre que Fem va desqualificar globalment l'operació qualificant-la d'«especulativa».

Per part del govern municipal, Valentí Junyent, regidor d'Hisenda i primer tinent d'alcalde, va defensar els dos-cents llocs de treball que aixopluga l'edifici Impuls en una situació de manca de sòl industrial a la ciutat, i la consecució de la plena titularitat pública de l'equipament malgrat que «no ha estat el que havia de ser».

I el que havia de ser era un espai de creixement i consolidació d'empreses tecnològiques.

El portaveu del PSC, Felip González, també va admetre que «l'edifici Impuls no ha estat el que havia de ser» i va recordar l'oposició dels socialistes a la modificació d'usos per rebaixar els requeriments tecnològics, el que va comportar la revocació milionària de subvencions europees.

Per a la presidenta del grup municipal de Fem, Gemma Boix, el que ha estat el Parc Central -que acull el Centre Tecnològic i l'edifici Impuls- ha estat un «forat negre».



Que demanin «perdó»

Boix va dir que «el fracàs del Consorci és una evidència» i va aplaudir la seva dissolució «perquè no tenim cap interès que es mantinguin consorcis fantasmes». Boix va demanar als partits impulsors de l'operació que demanessin «perdó».

La reacció del socialista González va ser recordar-li que el que s'havia fet en aquell espai era una operació pública que el que va frenar va ser una de privada que sí que podria haver tingut caire especulatiu i que té en l'horitzó l'ampliació del parc de l'Agulla, malgrat que fins ara no hagi estat possible desplegar un parc tecnològic com el que es volia assolir.

Junyent, per la seva part, va afegir que l'ampliació del parc de l'Agulla estava «tècnicament i urbanísticament encarrilada».

La dissolució del Consorci del Parc Central es produeix perquè Caixa de Manresa va ser dissolta per fusió amb Catalunya Caixa, que, al seu torn, va ser absorbida pel BBVA. I des de la seva dissolució no ha designat cap representant en el si de l'associació.

Per altra banda, Projectes Territorials del Bages (PTB) es troba sumit en un procés concursal que el porta a la seva dissolució i, finalment, la Cambra de Comerç va comunicar que havia cessat en la seva condició de sòcia del Consorci i no designava representants en els òrgans.

Tot plegat implica que l'Associació Parc Central desapareix per falta d'associats, ja que només quedava com a membre l'Ajuntament de Manresa.