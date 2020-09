Manresa compta aquest curs amb 75 estudiants que es formen per ser metges

Manresa compta, aquest curs, amb 75 estudiants de Medicina. Han començat les classe a la Unitat Docent Territorial de la Facultat de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. La unitat docent és a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manres de la Fundació Althaia.

Són estudiants de tercer i quart curs. Els dos primers cursos de Medicina s'imparteixen a Vic, i a partir de tercer es distribueixen entre Vic i Manresa. Els 75 estudiants d'aquest curs a Sant Joan de Déu són més del doble que no pas l'anterior, ja que s'hi han incorporat 47 nous alumnes a tercer.

Entre les novetats del curs hi ha l'augment de professionals d'Althaia vinculats a la Facultat de Medicina com a professors responsables o associats a diferents assignatures. En concret, en aquest curs s'ha incorporat una professora agregada i cinc professors associats a les assignatures de quart, que se sumen als catorze professionals de la institució que des del curs passat ja imparteixen classes a la facultat.

Com a mesura de prevenció davant l'actual situació de crisi sanitària, aquest curs la docència és híbrida. Les classes magistrals, que suposen aproximadament un 20% de la docència, es fan en línia i es complementen amb sessions de debat presencials, en grups reduïts, per resoldre dubtes sobre la temàtica impartida.

La resta (casos clínics, laboratori, simulació...) es treballa presencialment i en grups reduïts. A més, sempre es disposa d'aules híbrides, de manera que, si algun alumne hagués d'estar confinat, podria seguir aquestes sessions des de casa mentre la resta es troba a l'aula.

Durant el curs tant els alumnes de tercer com els de quart porten a terme pràctiques a les diferents institucions sanitàries que pertanyen a la UDT Manresa. D'aquesta manera es reprenen a Althaia les pràctiques clíniques dels estudiants del grau de Medicina, i també d'altres graus, després que el passat mes de març s'aturessin arran de la pandèmia de la covid-19. Una activitat que es fa seguint les mesures de seguretat necessàries per protegir tant els estudiants com la resta de professionals i els pacients.

La UDT Manresa, que va iniciar l'activitat el curs passat amb una trentena estudiants de tercer, és un projecte estratègic per a les organitzacions sanitàries del territori, entre les quals la Fundació Althaia, ja que permet consolidar una oferta universitària de primer nivell en l'àmbit de la medicina. Alhora, consolida l'aliança estratègica entre Althaia i la UVic-UCC.