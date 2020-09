Manresa prepara un acte especial per al Dia Internacional de la Gent Gran

La gala, creada i dirigida per Pep Garcia, tindrà una participació intergeneracional. Sota el lema 'Som perquè cuidem, cuidem per ser. Vida cura vida', esdevindrà un reconeixement al col·lectiu de persones grans, especialment afectat per la Covid-19, i a les persones que han realitzat tasques de voluntariat durant la pandèmia. S'hi estrenarà una peça de Manel Camp creada expressament per a l'ocasió.

L'acte per commemorar el Dia Internacional de la Gent Gran —1 d'octubre— tindrà enguany un format especial per tal de retre un homenatge públic a aquest col·lectiu, especialment afectat per la covid-19, i un reconeixement a totes les persones que han realitzat tasques de voluntariat durant la pandèmia. Una de les novetats més significatives és que l'acte es trasllada del Saló de Sessions —on s'havia fet els darrers anys— a la sala gran del Teatre del Kursaal, un espai més ampli que, alhora, permet assegurar les mesures de protecció del virus. Serà el mateix dia 1 d'octubre, a les set de la tarda i està obert a tota la ciutadania.

Els assistents podran gaudir d'una gala creada i dirigida per Pep Garcia que, sota el lema 'Som perquè cuidem, cuidem per ser. Vida cura vida', tindrà una participació intergeneracional. Serà un espectacle emocional, en el qual s'hi estrenarà la peça 'Agraïment', composta especialment per a l'ocasió pel compositor i pianista Manel Camp, que la interpretarà acompanyat de l'Orfeó Manresà. També hi intervindran l'artista plàstic Toni Ortiz i el cantant Salva Racero.

Durant la gala s'entregarà el premi honorífic del Consell Municipal de les Persones Grans, que té l'objectiu de reconèixer públicament la trajectòria de persones grans que han destacat per la seva dedicació al desenvolupament social i comunitari de la ciutat. Enguany, aquest guardó es dedicarà de manera col·lectiva a les persones que amb el seu voluntariat han realitzat tasques per tenir cura dels altres durant el temps del confinament i de la pandèmia. Una persona cosidora de mascaretes rebrà el premi, una escultura de l'artista Ramon Oms, en nom de tot el col·lectiu. La peça quedarà dipositada a la Biblioteca Municipal del Casino.

El Dia Internacional de la Gent Gran està organitzat per la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa, el Consell Municipal de la Gent Gran i la Regidoria d'Infància, Joventut i Persones Grans de l'Ajuntament de Manresa. Es tracta d'una celebració que té l'objectiu de reconèixer el treball, l'experiència i l'aportació social de les persones de més de 65 anys.

Per assistir a la gala, cal recollir invitacions a les taquilles del Kursaal o a la seva pàgina web.

Per promocionar l'acte, s'ha editat un vídeo que es pot veure en aquest enllaç.