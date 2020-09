Manresa tindrà un punt per fer proves ràpides de VIH de forma confidencial i gratuïta

L'Ajuntament de Manresa realitzarà proves ràpides per detectar el VIH mitjançant test ràpids, anònims, confidencials i gratuïts.

El consistori i l'entitit Actuavallès, han arribat a un acord de col·laboració per fomentar la detecció precoç del VIH i Sífilis.

Les proves es faran a l'edifici municipal dels Infants, a la carretera de Vic, 16, els dimarts en horari de 15.30 h a 18.30. Caldrà sol·licitar, però, cita prèvia contactant amb Actuavallès als telèfons 619 77 86 56, el 93 727 19 00 o bé al correu prova@actuavalles.org. Sempre es faran de forma anònima, confidencial i gratuïta.

En cas de detectar resultats positius en la prova, es facilitarà la derivació a la Unitat de malalties infeccioses de la Fundació Althaia per tal de poder iniciar el tractament i fer el seguiment assistencial.

El diagnòstic precoç del VIH permet accedir abans al tractament i, per tant, millorar la qualitat de vida al mateix temps que es redueix de forma significativa la possibilitat de transmetre el virus a altres persones.



Segons el Pla d'Acció enfront del VIH i altres infeccions de transmissió sexual (ITS), 2016-2020 de la Generalitat de Catalunya, la situació epidemiològica actual indica una tendència cap a l'augment dels casos de VIH i altres ITS tant a Catalunya com a la resta d'Europa, la qual cosa posa de manifest la necessitat de continuar desenvolupant estratègies d'actuació davant aquestes malalties i continuar reforçant tant la prevenció, la detecció i el tractament precoç com l'atenció a les persones afectades.

Ampliar les zones i punts de detecció precoç del VIH per tal de reduir el retard en el diagnòstic és un dels objectius generals que contempla aquest Pla d'Acció, la finalitat del qual és reduir la incidència de la infecció pel VIH i altres ITS, millorar l'accés al tractament i la qualitat de vida de les persones infectades i, al mateix temps, lluitar contra l'estigmatització.

Actuavallès, que és amb qui l'Ajuntament ha arribat a un acord per promoure la iniciativa, és una entitat que es va fundar l'any 1993 a partir de la organització de persones voluntàries que treballaven per cobrir les necessitats generades per l'epidèmia del VIH i la SIDA.

A partir d'aquí, els seus projectes s'han anat adaptant als nous contextos socials i, actualment, les seves línies d'actuació van des de la intervenció amb persones amb VIH, fins a la promoció de la salut sexual en col·lectius prioritaris com la població jove o les treballadores sexuals, passant per l'atenció a les persones en situació d'exclusió social.