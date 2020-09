El pla de reconstrucció social i econòmica de Manresa ja supera els 3,2 milions d'euros

L'informe de seguiment del Pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa presentat al ple municipal d'ahir mostra un augment del volum de recursos econòmics que s'hi esmercen, que arriba fins als 3,2 milions d'euros.

El darrer informe de seguiment, del mes de juliol, situava el cost total de les mesures aplicades en els diversos àmbits del pla en 2,6 milions.

Una de les accions que destaca l'informe és la constitució de la Taula de Seguiment del Pla en un acte que es va celebrar al Museu de la Tècnica presidit per l'alcalde, Marc Aloy, amb la participació dels representants del govern municipal, de tots els grups polítics amb representació al consistori i de més de 50 persones d'entitats, associacions, organitzacions, institucions, fundacions i consells municipals de l'àmbit econòmic, social, del voluntariat, sanitari, universitari, professional i del món del lleure.

En l'àmbit social, el document remarca l'obertura de l'oficina que l'Ajuntament de Manresa va posar en marxa per donar suport a totes aquelles persones que volguessin sol·licitar el nou ingrés mínim vital (IMV) aprovat pel Govern espa-nyol per evitar situacions de pobresa extrema.

L'oficina va començar a funcionar el 22 de juny i fins al 7 de setembre havia atès un total de 571 visites, amb un cost de 38.414 euros que ha assumit l'Ajuntament.



5.100 àpats repartits

En el mateix apartat, es registren increments de partides en accions ja iniciades com són l'ampliació dels menjars a domicili, amb 5.100 menjars repartits fins al dia 31 de maig; la compra d'aliments per a la Plataforma dels Aliments i per al manteniment de l'alberg social.

Pel que fa a l'Ensenyament, davant l'inici del nou curs, s'ha elevat el cost de l'actuació, que consisteix a oferir connectivitat i ordinadors per a escolars fins als 26.581 euros i durant els mesos de juliol i agost s'ha completat el nou projecte Estius educatius per a 240 nens i nenes de primària i d'ESO.