Veïns del Na Bastardes ja fa onze anys que reclamen que el vial sigui illa de vianants

Té unes voreres minúscules i la gent passa per la calçada arxiu particular

El 2009 un grup de veïns del car-rer de Na Bastardes van fer un front comú per reclamar que el vial fos illa de vianants. D'aquella reivindicació en fa onze anys i la situació continua exactament com estava: amb unes voreres pràcticament intransitables, de tan estretes com són, convivint amb el trànsit rodat de vehicles. Ara, els veïns han volgut donar una empenta a aquella petició.

Demanen convertir en illa de vianants la totalitat del carrer de Na Bastardes, tenint en compte la poca amplada de la calçada i l'encara més estreta de les voreres, amb el consegüent risc per a les persones amb mobilitat reduïda i les que empenyen un cotxet infantil. Per fer-ho, proposen habilitar-hi una plataforma única per facilitar-hi la mobilitat dels vianants.

També reclamen, com ja van fer el 2009, que s'arrangin els forats d'anclatge de les antigues pilones que hi ha al vial, que consideren que són un perill per als vianants. A més a més, fan notar que la zona que queda entre la confluència del Na Bastardes i el car-rer de les Piques i la Plana de l'Om és un espai que caldria potenciar i convertir en «una plaça amable i d'activitat econòmica». Actualment, afegeixen, el que hi ha són cotxes mal aparcats en doble fila, voreres estretes i en mal estat i els obstacles que representen els contenidors.



Quatre locals buits

Recorden que els quatre locals que queden al pany de paret a la banda esquerra (mirat des de la Plana) estan tots desocupats i que la reobertura de l'Ateneu amb un nou restaurant hauria de ser una oportunitat per atraure nous negocis en aquest punt tan cèntric del Centre Històric i, no obstant això, que es manté tan abandonat i mal tractat.

Per fer coneixedors de les velles reivindicacions els regidors responsables d'Urbanisme i del Centre Històric, el veí més actiu pel que fa a aquestes demandes, Josep Maria Roma, hi va mantenir una trobada abans de l'estiu.

Les peticions també inclouen «arranjar el brollador d'aigües fecals que discorre pel carrer de Sant Pere, que genera pudors, acumulació d'insectes i malestar de l'entorn», i restituir l'alineació del carrer de Na Bastardes amb la Baixada dels Jueus, aprofitant que l'Ajuntament va tirar a terra la casa número 8.

També, aprofitar l'espai creat amb l'enderroc per fer-hi una zona de descans.