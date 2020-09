Ferrocarrils gestionarà la línia de tren Manresa-Lleida a partir del 2024

Un tren surt de l'estació de la Renfe de Manresa, on aviat hi podrien arribar combois dels 'Catalans'

Un tren surt de l'estació de la Renfe de Manresa, on aviat hi podrien arribar combois dels 'Catalans' arxiu/oscar bayona

El Govern català adjudicarà a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) l'explotació de la línia de tren R12 de Lleida a Manresa, que ara opera Renfe, a partir del 2024. L'encàrrec es materialitzarà l'octubre a través d'un acord de l'executiu que preveu una inversió de 60 milions d'euros en un model de gestió del servei de Rodalies entre Ponent i la Catalunya Central a partir d'un sistema mixt entre el bus i el tren.

Es volen duplicar freqüències de trens de Lleida a Cervera i passar de les 6 actuals a 12. Fins a Manresa es passarà de 3 a 5 freqüències. Per això es compraran quatre trens i també es construirà una central operativa on es farà la gestió i el manteniment.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va presentar ahir el projecte a una vintena de representants institucionals de les comarques de Ponent, entre els quals hi havia el president de la Diputació i alcaldes com el de Lleida i Mollerussa. Calvet va afirmar que la proposta ha estat ben rebuda, si bé el calendari d'execució «no pot ser d'avui per demà». Es preveu que a mitjan octubre se signi l'acord de govern per encar-regar a FGC l'explotació de la línia i el conjunt de millores es materialitzin el 2024.

Calvet va voler deixar clar que no hi ha cap contracte programa firmat amb Renfe per a la gestió de la línia i va afegir que el Govern no en signarà cap mentre no es reobri el «traspàs incomplert i incomplet» de Rodalies de fa més de 10 anys amb el ministeri de Foment. El conseller va recordar que no s'han complert les condicions, ni en inversions ni en transferència del dèficit tarifari. Va afegir que l'obligació del Govern és donar solucions a la gent del país. Una és encarregar l'explotació a Ferro-carrils de la Generalitat.

Es vol transformar la línia R12 en dues línies contínues que passaran a dir-se RL3 Lleida – Cervera i RL4 Lleida – Manresa. Entre Lleida i la capital de la Segarra la intenció és donar un «servei d'alta intensitat», i entre Lleida i Manresa passarien de 3 a 5. El secretari d'Infraestructures, Isidre Gavín, va explicar que el que es pretén és «disgregar i separar» aquest tram d'alta freqüència d'una línia regional de llarga distància per evitar que estigui vinculat a l'Àrea Metropolitana. I és que, segons Gavín, entre Manresa i Barcelona l'R12 pateix dèficit d'inversió que provoca que sigui un tram poc eficient i fiable.



Menys parades

L'aposta de l'executiu català és fer més àgil el recorregut entre Lleida i Manresa, ja que són dues ciutats universitàries amb molts estudiants compartits que haurien de poder agafar el tren cada dia per anar de l'una a l'altra. Així mateix, també es pretén incentivar aquells veïns del Bages que vulguin anar a Madrid o a alguna altra part de l'Estat amb l'alta velocitat, ho facin a través de l'estació de Lleida. Una de les fórmules que es faran servir per agilitzar la freqüència entre Lleida i Manresa serà la introducció de les parades discrecionals, i no aturar-se allà on no hi hagi ningú esperant.

Un consell tècnic treballa amb aquest nou model de gestió de la línia de Manresa. Un cop el Govern aprovi el projecte l'octubre, automàticament es posarà el comptador enrere perquè Renfe deixi de ser l'operadora i passi a FGC. La competència de Rodalies a Catalunya és de la Generalitat, i el titular de la infraestructura és Adif, a qui se li paga un cànon.