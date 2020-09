CCOO demana al Govern la immediata posada en servei de les 12 freqüències de trens a la línia Lleida-Manresa

CCOO Lleida ha valorat molt positivament l'establiment de 12 circulacions per sentit a la línia de Lleida – Manresa presentades pel conseller de Territori, Damià Calvet, divendres passat. Es duplicarà així el servei actual entre Lleida i Cervera, ja que ara només hi ha 6 freqüències, mentre que fins a Manresa es passarà de les 3 actuals a 5. La proposta de Govern inclou l'adjudicació del servei a FGC però no es materialitzaria fins al 2024. En aquest sentit, el sindicat exigeix que "transitòriament" Renfe assumeixi aquestes 12 freqüències, ja que actualment és l'únic operador que disposa de personal i material adequat.

Segons CCOO, Renfe ja disposa d'unitats de les sèries 463, 464 i 447 reformades, que són accessibles i resultarien adequades per a la prestació de servei a la línia, i a més compta amb excel·lents professionals amb un alt grau d'experiència, de manera que es podrien posar en servei 12 circulacions immediatament. El sindicat recorda que al 2013, el Govern i Renfe van acordar la creació de nuclis de rodalies de Lleida, Girona i Tarragona. A principis de 2014 es van posar en funcionament els nuclis de Girona i Tarragona, mentre que la creació del nucli de Lleida va quedar postergada fins a l'actualitat.

Per aquest motiu, CCOO no entendria que es demorés l'inici de les circulacions com a mínim fins al 2024 i «es tornés a condemnar el territori a comptar únicament amb els serveis insuficients que es presten en l'actualitat, i que no s'han incrementat des del segle passat».

Així mateix, el sindicat considera incomprensible que a la línia Lleida – les Borges Blanques – Montblanc només s'incrementi un únic servei. En l'actualitat només n'hi ha 5 i veuen inconcebible que a la línia Lleida – Almacelles – Montsó no se'n prevegi cap de nou, malgrat que en l'actualitat només hi hagi 3 circulacions i cap d'elles tingui parada a Almacelles ni Raimat, tenint en compte que aquestes dos línies tenen una població beneficiària directa molt superior a la línia Lleida – Balaguer, en la qual hi ha actualment 10 circulacions per sentit.