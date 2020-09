Prop de mig miler de persones protesten a Manresa contra la inhabilitació de Torra

La plaça Major de Manresa és plena aquest dilluns a la tarda amb gairebé mig miler de persones que clamen contra el cessament de Quim Torra, fins avui mateix president de la Generalitat, inhabilitat un any i mig per desobediència. La concentració ha arrencat a les 7 de la tarda, convocada per l'ANC i Òmnium Cultural. Ho ha fet amb la interpretació del Cant dels Ocells i, a continuació s'ha previst el parlament de l'alcalde de la capital del Bages, Marc Aloy, i la lectura d'un manifest a càrrec d'Aina Font per posar veu al posicionament de l'Assemblea i d'Òmnium. Els manifestants, respectant la distància de seguretat, llancen crits d'independència.

Berga, Igualada, Solsona i Puigcerdà són altres ciutats que aquest dilluns acullen protestes davant dels respectius Ajuntaments. A Barcelona, la plaça de Sant Jaume també és plena i Torra ha sortit del Palau de la Generalitat per saludar les persones concentrades.