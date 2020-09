L'exalcalde de Manresa Jordi Valls és el nou director general de Mercabarna

El canvi de cicle de Jordi Valls, que va ser alcalde de Manresa del 1995 al 2006 i des del 2011 era directiu, primer d'Agbar i després de Suez, quan la multinacional francesa la va absorbir, l'ha dut fins a la direcció general de Mercabarna.

El Consell d'Administració de Mercabarna -format per representants de l'Ajuntament de Barcelona, l'empresa pública nacional Mercasa i la Generalitat de Catalunya- ha designat avui per consens a Jordi Valls Riera com a nou director general de Mercabarna substituint a Josep Tejedo, que ha estat liderant la gestió de l'entitat durant els últims 8 anys (març 2012-setembre 2020).



Nascut a Manresa i llicenciat en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, Jordi Valls ha compaginat la seva trajectòria professional entre el sector públic i el privat. Va ser alcalde de Manresa (1995-2006), conseller de Treball i Indústria (2006) i president de l'Autoritat Portuària de Barcelona (2007-2011). Posteriorment, va ser nomenat director general del Grup Suez a Mèxic. Actualment, exercia com a director general d'Amèrica Llatina Nord en aquesta companyia.



Jordi Valls, que assumeix la direcció general de Mercabarna a partir d'avui, substitueix Josep Tejedo, que va anunciar la seva marxa de l'empresa en el mes de juliol, per dedicar-se a nous projectes professionals lligats al món de la consultoria. Durant els més de 8 anys en què Tejedo ha estat al capdavant de Mercabarna, el mercat majorista s'ha posicionat com el principal hub alimentari de la Mediterrània i un dels mercats exportadors més importants d'Europa. El ja exdirector general ha treballat també per potenciar la formació, la innovació, les start-ups alimentàries, i per modernitzar les infraestructures de Mercabarna, especialment els mercats centrals de fruites i hortalisses i peix, algunes de les quals no s'havien renovat des dels seus inicis.



Amb l'etapa que s'inicia amb Valls, un dels principals objectius serà el d'incrementar els serveis a les empreses del recinte perquè potenciïn la seva competitivitat a través de l'estudi de tendències, la detecció de noves oportunitats de negoci, l'impuls de la innovació i, molt especialment, la inversió en la digitalització de les infraestructures.



Un altre dels eixos claus serà la Capitalitat Mundial de l'Alimentació Sostenible de Barcelona que se celebrarà el 2021 i en la qual Mercabarna jugarà un paper destacable. En aquesta línia, al novembre ja s'obrirà el nou Biomarket, el primer mercat majorista d'aliments ecològics de l'Estat espanyol, i es donarà continuïtat a la promoció dels productes de proximitat i dels hàbits saludables entre la població infantil.

Contra el malbaratament alimentari

Mercabarna posarà també el focus, entre altres, en els projectes de lluita contra el malbaratament alimentari, com la nova Càtedra UPC-Mercabarna, l'ampliació de la col·laboració amb el Banc d'Aliments o la posada en marxa del Centre d'Aprofitament Alimentari.