Manresa inicia un projecte pioner per protegir la fauna del secà amenaçada

Jordi Calaf i el regidor de Ciutat Verda de l'Ajuntament de Manresa, Pol Huguet, a la finca on es porta a terme la iniciativa | AJM

L'entitat Bages Biodiversitat en col·laboració amb l'Ajuntament de Manresa, ha iniciat un projecte per millorar l'estat de conservació del mussol comú i altres espècies amenaçades al pla de Bages.

Aquest setembre es van engegar les actuacions de millora de la finca de secà del Canyet del Muladar, propietat de l'Ajuntament de Manresa. Les accions tenen com a objectiu naturalitzar un conreu per aconseguir una millora de l'hàbitat d'espècies amenaçades com el mussol comú, el botxí meridional, el llangardaix ocel·lat o el gripau corredor.

El lloc on es realitzen les actuacions, tot i no tenir un règim específic de protecció, actua com a espai de connectivitat ecològica i com a lloc d'alimentació de les espècies protegides. La diversitat de conreus i del paisatge agrícola afavoreix la biodiversitat, i permet que algunes de les espècies de fauna amenaçada més rellevants, trobin refugi i aliment al voltant dels conreus herbacis de secà.

És per això que el projecte es centra en la millora en la gestió d'aquests espais, proposant algunes actuacions que permetin incrementar els llocs de refugi dels animals amenaçats i l'increment de la població de les seves espècies-presa.

Els detalls del projecte han estat presentats aquest dimarts pel regidor de Ciutat Verda de l'Ajuntament de Manresa, Pol Huguet; i el representant de l'entitat Bages Biodiversitat, Jordi Calaf.

Huguet ha manifestat que l'Anella Verda de Manresa fa un salt qualitatiu amb una actuació notable de foment de la fauna i ha subratllat que "aquesta és la primera vegada al Bages i a la Catalunya Central que es posa en marxa un projecte ambiciós com aquest en espais naturals no protegits i amb la voluntat de protegir la fauna amenaçada de secà i donar a conèixer l'existència d'espècies protegides entorn de la ciutat".

Després d'agrair el treball de Bages Biodiversitat, el regidor ha avançat que després d'un mes de treball a la finca, es preveu accions divulgatives per donar a conèixer "in situ" el projecte a la ciutadania.

Per la seva banda, el biòleg Jordi Calaf ha detallat els treballs previstos en la finca que són els següents:

- Creació de refugis per a fauna. L'objectiu és generar espais on la petita fauna pugui trobar refugi. Això es farà recuperant alguna part de l'edificació existent, creant refugis tipus vedruna o amb la instal·lació de caixes-niu.

- Creació d'una bassa temporal on s'acumuli aigua provinent de la pluja. Aquest tipus d'actuació està dirigida específicament a dotar d'un nou hàbitat al gripau corredor.

- Creació de marges i naturalització dels existents. La creació de marges de pedra seca, o la recuperació d'espècies arbustives permet augmentar el lloc de refugi d'insectes, que són la principal font d'alimentació d'espècies com el botxí meridional.

- Gestió de la coberta herbàcia. A partir del cultiu de diversos conreus es pot augmentar la presència de petits insectes o oferir aliment a petits rosegadors.

- Seguiments periòdics de l'evolució de la fauna i els beneficis de cada tipus d'actuació.



Un prova pilot

A part de millorar l'hàbitat agrícola per poder millorar les condicions de les espècies que se'n beneficien, es pretén que el projecte que s'engega al terreny municipal del Canyet del Muladar, pugui servir de banc de proves per veure com la naturalització d'un petit espai agrícola pot afectar a la millora de la biodiversitat del seu entorn.

Si l'experiència és positiva no es descarta fer rèpliques en altres espais municipals, o implantar el mateix tipus d'actuacions en terrenys privats. L'actuació ha de servir, també, per a donar a conèixer entre la ciutadania l'existència d'espècies protegides entorn de la ciutat i els beneficis per la biodiversitat de les pràctiques agràries sostenibles.

Des de la regidoria de Ciutat Verda s'ha apostat decididament per aquest projecte, que representa l'actuació més ambiciosa feta fins ara a Manresa a favor de la biodiversitat dels hàbitats de secà,

Amb aquesta nova actuació, com ja es fa amb la finca al voltant de la Torre Lluvià i el projecte per recuperar varietats antigues de vinya, es prioritza donar a les finques municipals un ús en benefici de la recerca, el medi ambient, l'economia local o la societat.

El projecte valorat en 9.997 € i finançat en un 70% per la Generalitat de Catalunya a través de la subvenció als Espais Naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies i en un 30% per l'Ajuntament de Manresa, es planteja conjuntament amb l'entitat Bages Biodiversitat.

Aquesta entitat que porta fent seguiments de fauna al llarg des de fa 9 anys, té uns bons coneixements de la realitat de l'indret i les necessitats de les espècies protegides i /o amenaçades de l'entorn.

Bages Biodiversitat és una associació formalitzada enguany però que treballa des de 2011 en seguiments d'aus al Bages. Agrupa persones amb un interès comú, la biodiversitat, principalment l'ornitologia si bé també en formen part gent amb altres interessos (botànica, herpetologia, entomologia).

La voluntat d'aquesta entitat és generar la informació necessària per tenir un bon coneixement del patrimoni natural a la comarca del Bages que permeti gestionar adequadament l'entorn natural.

Així mateix també busca activament sinergies amb altres actors, com és el cas de l'Ajuntament de Manresa, amb la finalitat d'impulsar accions en benefici de la conservació d'espècies i hàbitats i de posar sobre la taula un element, la biodiversitat, que s'ha menystingut fora dels espais de protecció especial.