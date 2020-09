Manresa té nou grups confinats d'escoles i instituts pel coronavirus

La tercera setmana del curs escolar ha començat a Manresa amb nou grups confinats de set centres d'ensenyament. La setmana passada n'eren sis, de sis escoles i instituts, públics o concertats, de la capital del Bages. En tots els casos on han aparegut positius ja s'han dut a terme les proves PCR a tots els companys de classe que havien tingut contacte amb l'estudiant amb coronavirus.

A l'institut Lluís de Peguera, on la setmana passada hi havia un grup de segon de batxillerat confinat, s'han aïllat els estudiants d'una altra classe del mateix curs. Són 31 alumnes que ahir es van fer el test a la biblioteca com ja va passar en l'anterior ocasió (vegeu Regió7 del 23 de setembre) i que passaran 10 dies a casa. Per contra, demà, dimecres, ja podran tornar a classe amb normalitat els del primer grup de segon de batxillerat que es va haver de confinar.

També ha aparegut un segon positiu a l'escola El Pilar, que la setmana passada ja tenia un grup a casa. La resta d'escoles i instituts que tenen un grup en quarantena són La Sèquia, l'institut de Cal Gravat, La Salle de Manresa -on és previst que dilluns vinent tornin a classe- i l'Oms i de Prat. A tots ells s'hi ha afegit, aquesta setmana, un grup de tercer d'ESO de l'institut Pius Font i Quer. Són 25 alumnes que ahir es van fer la PCR i que s'hauran d'estar 10 dies a casa. En tots els casos els estudiants segueixen les classes via telemàtica.

Hi ha altres centres on s'han registrat positius però que, segons Ensenyament, no tenen grups confinats. Es tracta de La Font, el Sant Ignasi, la Joviat i l'institut Lacetània. L'institut Guillem Catà ha informat que hi ha tres persones del centre confinades.