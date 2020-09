Medicina comença el curs amb 47 nous estudiants al campus de Manresa

La facultat de Medicina de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha començat un nou curs amb 47 alumnes més a la unitat docent de Manresa. S'afegeixen als 28 que ja hi havia a l'anterior, de manera que hi haurà 75 estudiants que es formen a Manresa per ser futurs metges. la Unitat Docent de Manresa de Medicina és a l'Hospital de Sant Joan de Déu.

Fins a segon curs totes les classes de Medicina es porten a terme a la seu central de Medicina a Vic, tret dels casos de simulació, que es porten a terme a la Clínica Universitària del campus Manresa. A partir de tercer els estudis es distribueixen entre les unitats docents de Vic i Manresa. El curs passat van estrenar la unitat docent 28 estudiants que van començar el tercer curs. Aquest se n'hi han afegit 47 més. Així que hi ha 75 estudiants entre tercer i quart de Medicina.

Aquest curs la docència serà híbrida. Les classes magistrals, que suposen aproximadament un 20 % de la docència, es fan en línia. Es complementen amb sessions de debat presencials en grups reduïts per resoldre dubtes sobre la temàtica impartida. La resta de la formació, com els casos clínics, el laboratori o bé les simulacions, és presencial i es fa en grups reduïts, també. Sempre es disposa d'aules híbrides, de manera que, si algun alumne hagués d'estar confinat, podria seguir les sessions des de casa mentre que la resta són a l'aula.

Entre les novetats del curs hi ha l'augment de professionals de la Fundació Althaia vinculats a la facultat de Medicina de la UVic-UCC com a professors responsables o bé associats a diferents assignatures. En concret, aquest curs s'ha incorporat una professora agregada i cinc d'associats a les assignatures de quart, que se sumen als catorze professionals de la institució que des del curs passat ja imparteixen classes a la facultat.