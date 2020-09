Segona víctima mortal a Manresa per covid-19 en vint-i-quatre hores

La Fundacio Althaia ha comunicat una nova defunció a causa de la pandèmia de coronavirus. Es tracta de la segona mort en vint-i-quatre hores després que ahir tingués lloc un altre decés per covid-19.

D'aquesta forma ja són quatre les morts que ha causat la pandèmia a Althaia durant el darrer mes i la xifra total s'eleva a 176. Si se sumen les 64 que hi va haver a l'Hospital de Sant Andreu el total de víctimes mortals en centres hospitalaris de la ciutat és de 240.

Si el març es van comptabilitzar als centres assistencials de Manresa 62 víctimes mortals, l'abril en van ser més del doble, 141. A finals de maig es va aturar la sagnia. El darrer mort a Sant Andreu va ser el 29 de maig.

Tot juny va passar sense víctimes mortals, al juliol n'hi va haver una, a l'agost dues i aquest mes de setembre ja en portem tres, dues de les quals en vint-i-quatre hores.

El ritme al què es produeixen els decessos per coronavirus no té res a veure amb els moments de màxima afectació, però es detecta una tendència a l'alça de circulació del virus que comença a fer més mal que en els mesos anteriors.

Avui hi ha 22 pacients ingressats en àrea covid, 7 més que els 15 que hi havia fa una setmana. Les altes són 1.144, nou més que fa set dies.

?L'afectació hospitalària a Althaia per covid-19 durant l'estiu ha estat baixa. En les últimes setmanes, coincidint amb un empitjorament de la situació epidemiològica del territori, la xifra de pacients hospitalitzats per covid-19 ha seguit una tendència lenta, però progressivament a l'alça.

La setmana del 7 de setembre es van registrar 9 nous ingressos. La setmana del 14 aquesta xifra va ser de 13 i, durant la última setmana la xifra d'hospitalitzats ha estat de 17 nous pacients.

Cal tenir en compte també que la Fundació Althaia és la institució de referència i suport al territori. En aquest sentit, l'UCI de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa és la unitat de referència per als pacients crítics de les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès i també de la Cerdanya.



Quatre a l'UCI procedents de la Cerdanya

Justament, part de l'increment en els ingressos dels últims dies està relacionat amb l'afectació a la Cerdanya. Quatre pacients ingressats a l'UCI de Sant Joan de Déu les darreres setmanes procedien d'aquesta comarca.

Segons Althaia, aquesta realitat, així com l'actual situació epidemiològica amb un alt risc de rebrot a les comarques centrals, "fa que la institució sigui molt prudent i amatent a la situació. Per això, se segueix fent, com s'ha fet des de l'inici de la crisi sanitària, un seguiment diari i acurat per si cal prendre noves mesures en base al Pla de contingència que s'ha elaborat".