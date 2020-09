Els sindicats d'educació tallen la carretera de Vic de Manresa per reclamar més seguretat a les aules

Els sindicats d'educació pública han tallat la carretera de Vic aquesta tarda, a l'alçada dels Serveis Territorials d'Educació de la Catalunya Central, per expressar el seu rebuig a la gestió del curs escolar marcat per la covid per part del Departament d'Educació. La falta de professors per reduir les ràtios, l'escàs subministrament de material de seguretat o la manca de claredat en el protocol a seguir en cas d'haver de confinar un grup classe són alguns dels principals reclams. Tres setmanes després d'iniciar el curs, consideren que la seguretat no es pot garantir sense una dotació de recursos als centres.

Els assistents s'han trobat a les sis de la tarda davant de les oficines d'educació, disposats a tallar la carretera de Vic. En total, la concentració ha aplegat una trentena de persones que venien en representació d'USTEC.STEs, CCOO, Intersindical-CSC, CGT, FeUSOC, el Sindicat de Professors de Secundària i membres en representació del personal laboral. Entre ells, també s'hi han sumat alguns mestres i professors dels centres educatius de la regió central. Un cop s'han reunit tots, els Mossos d'Esquadra han procedit a tallar la carretera de Vic en els dos sentits de la circulació. Aleshores els manifestants s'han situat al centre de la via amb cartells que clamaven més seguretat a les aules.

En el transcurs de la concentració, la delegada sindicat d'USTEC.STEs, Ester Plans, ha explicat que la manifestació està emmarcada «en un inici de curs estressant pel professorat i per l'alumnat perquè les promeses no s'han complert». D'una banda, ha posat de manifest que els 8.000 docents que s'havien d'incorporar als centres s'han reduït fins a 2.000. «Amb aquesta xifra, és impossible reduir les ràtios d'alumnes, de fet, tenim classes de batxillerat amb 38 estudiants a l'aula i, en aquest cas, és impossible garantir la distància de seguretat».

En la mateixa línia, un dels representants de la CGT d'Educació a la regió central, Josep Cara, ha remarcat que l'arrencada de curs «ha posat de manifest la manca d'inversió en educació, sobretot, en personal docent». Des del seu punt de vista, aquesta falta de professorat «condiciona bona part dels projectes educatius dels centres, que es veuen obligats a prescindir dels reforços, els desdoblaments o les atencions més individualitzades per tal de poder complir amb les mesures covid». El representant sindical fa un crit d'alerta: «Les escoles corren el risc de convertir-se en pàrquings d'alumnes que només vetllen pel compliment de les mesures sanitàries».

Dues veus en representació de la Intersindical-CSC, Ester Merlès i Toni Casserres, han assenyalat que «molts professors estan treballant per sobre de les seves possibilitats». En aquest sentit, han defensat que «per mantenir els projectes d'atenció a la diversitat caldria dotar els centres amb més recursos». De fet, des de la Intersindical-CSC, demanen explícitament la dimissió del conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Josep Bargalló.

El tall a la carretera de Vic ha durat uns quinze minuts i ha provocat retencions a la rotonda de la Plaça de la Creu. Un cop acabada l'acció de protesta, tots els representants sindicals consultats han avisat que hi haurà més concentracions si la situació als centres no millora.