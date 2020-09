S'inicien treballs de millora a diversos camins rurals de Manresa

Els pròxims 20 dies es treballarà per millorar 9 camins rurals de Manresa

Durant les pròximes tres setmanes l'Ajuntament de Manresa durà a terme treballs de millora a diversos camins rurals de Manresa. La tasca es porta a terme des de la regidoria de Qualitat Urbana i Via Pública, s'actuarà en una superfície de 3,1 quilòmetres i els treballs es faran a la xarxa rodada de camins rurals, especialment als més deteriorats. Concretament són:



Camí Font dels Llops

Camí de cal Xerraire

Camí dels Corrons

Camí de la Riera de Rajadell

Camí de Balcells de Dalt

Camí dels Casals

Camí de Verge de les Neus a ca la Rodona

Camí dels Trullols

Camí del Raval del Solei

L'actuació, amb una durada prevista de 20 dies, amb un pressupost de gairené 13.000 euros. L'objectiu de la iniciativa és resoldre el deteriorament de camins. Els treballs d'arranjament consisteixen en un reperfilat del terreny amb motoanivelladora o retroexcavadora per tal de millorar la planimetria del camí.

Generalment són trams afectats per torrenteres o rieres o trams molt plans en què s´acumulen tolls d'aigua i aquests acaben formant sotracs que acaben fent que la circulació rodada per aquests punts sigui incòmode. Per les operacions de millora de la planimetria de vegades cal estendre nou material i fer una compactació d'aquest.

A banda d'aquestes actuacions, des de l'Ajuntament de Manresa i dins de la comissió del Pla de Prevenció d'Incendi, durant aquest estiu passat s'ha fet treballs de manteniment del ferm i neteja dels vorals dels camins següents:



Camí del Suanya a cal Ferreres

Camí de Cal Mateu a l'obaga del Suanya

Camí de Mas Oller als Comtals

Camí de Mas Oller a la riera de Guardiola



Aquesta actuació realitzada s'ha estès en 9,3 km de camins i ha tingut un cost de 9.809 euros. Manresa té més quilòetres de camins rurals que no pas de carrers asfaltats.