El carrer Sant Miquel celebra la seva festa amb parades, música i animació

El carrer Sant Miquel de Manresa va viure ahir la seva festivitat amb parades de botiguers al carrer, música i animació infantil. L'activitat va ser organitzada per l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants.

Els comerços associats a l'entitat de botiguers van treure els seus productes al carrer i els van oferir amb descomptes. Durant tota la tarda hi va haver el personatge infantil de la Peppa Pig voltant pel carrer i va oferir coca i xocolata per a tothom qui passava pel carrer. Ja més cap al vespre hi va haver actuacions musicals en directe a les placetes Sabateria i a la cruïlla amb el carrer Vallcendrera.