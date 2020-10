Fem Manresa celebra l'Assemblea Oberta anual definint prioritats de treball

L'assemblea de Fem Manresa, que va tenir lloc el dimarts a l'Anònima, va reunir una trentena de participants i va servir, també, per valorar la feina feta aquest primer any.

El dimarts a la tarda l'Anònima va acollir l'Assemblea Oberta de Fem Manresa, la primera d'aquest 2020, després que la pandèmia de la Covid-19 l'hagi fet endarrerir.

En aquesta assemblea, el projecte de Fem Manresa, encapçalat per la CUP i EUiA, es va fer repàs i valoració de la feina feta aquest primer any de presència a la ciutat, i es van concretar les principals línies de treball a seguir de cara a aquest nou curs.

L'assemblea és una eina més de la voluntat de Fem Manresa per construir un projecte ampli, que vagi més enllà de sigles i partits, i esdevenir una eina de transformació social real a la ciutat. En aquest sentit, a l'assemblea hi van assistir tant persones provinents d'altres tradicions polítiques, com de moviments socials i col·lectius amb força a la ciutat, així com també persones a títol individual preocupades per les problemàtiques que travessa la ciutat i

que donen suport al projecte municipalista.

Així doncs, el debat que es va dur a terme en petits grups de treball, va partir de la feina feta durant aquest primer any d'existència, i de l'impacte real que aquesta havia aportat a la ciutat. Això va servir per poder veure les mancances actuals així com per poder definir les prioritats a treballar i a on dedicar més esforços aquest nou curs.

Les temàtiques que més protagonisme van tenir van ser aquelles relacionades amb assegurar una vida digna per a totes les manresanes, bàsicament per cobrir les necessitats bàsiques de moltes d'elles (habitatge, accés a l'alimentació i treball), així com l'espai públic i la salut.

La crisi actual ha agreujat encara més la situació precària en què es troben moltes famílies de la ciutat i ha evidenciat, un cop més, les desigualtats socials i la manca de suport per part de l'Administració Local a l'hora de donar-los respostes.

De la mateixa manera, també es va parlar sobre eines perquè el projecte i el model de ciutat que defensa la candidatura anticapitalista arribi a més ciutadanes de Manresa, ja que el fet de comptar amb tan sols 3 regidores de 25 a l'Ajuntament dificulta la incidència real de les votacions al Ple.

Des de Fem Manresa s'és conscient que només apropant-se a les veïnes i interpel·lant-les directament podran arribar a ser útils per conèixer la realitat als barris i poder ser així un altaveu per a elles. En aquest sentit, just ara estan acabant una ronda de reunions amb les associacions de veïns de la ciutat per presentar-se i escoltar les reclamacions de cadascun dels barris de la ciutat.