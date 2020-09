Les persones ateses pels serveis socials a Manresa superen la barrera de les 15.000

La memòria d'activitat dels serveis socials de l'Ajuntament de Manresa el 2019 mostra un salt significatiu de prop de 1.300 usuaris més atesos en relació amb l'any anterior que té com a resultat una xifra rècord: 15.435. Mai fins ara el nombre de persones que han necessitat l'ajut dels serveis socials municipals a la ciutat havia superat la barrera dels 15.000.

Mentre s'espera veure quin impacte tenen els efectes de l'epidèmia de coronavirus en l'activitat d'enguany, el que sí que sabem és que l'emergència sanitària ha esclatat en un context de creixement important de les necessitats socials a la capital del Bages. Només des de l'any 2005, el nombre d'usuaris dels serveis socials s'ha triplicat a Manresa. Així que després de passar 5 anys, del 2012 al 2016, a l'entorn de les 13.000 persones que recorrien als serveis socials municipals, i que tant el 2017 com el 2018 la xifra augmentés fins als 14.000, el 2019 va fer el salt als 15.000.

La comparativa de memòries que porta a terme Regió7 mostra clarament el creixement del nombre d'usuaris any rere any malgrat la suposada situació de superació de la crisi causada per l'economia especulativa que es va posar de manifest amb l'esclat de la bombolla immobiliària.

L'any passat, l'Ajuntament de Manresa va dedicar gairebé 5 milions d'euros als serveis socials municipals. Es tracta de la segona xifra més alta, només superada el 2012. Aquell any el pressupost dels serveis socials va ser de 4.883.111 euros i l'any passat va ser de 4.848.415 euros, 200.000 euros més que durant l'exercici anterior.