Aquests són els quatre projectes d'artesania comercial i artesanal que ompliran el viver municipal de la Muralla del Carme

Un projecte de disseny i comercialització d'abrics de porteig i embaràs; un de disseny, elaboració i venda d'espardenyes d'espart artesanals; un de confecció i venda de complements tèxtils per a infants i adults; i un de disseny i comercialització de joguines de cartó. Aquests són els quatre projectes que han aconseguit la puntuació més gran per instal·lar-se en el viver d'artesania comercial i artesanal impulsat per l'Ajuntament de Manresa a la Muralla del Carme.

La regidora de Comerç de l'Ajuntament de Manresa, Núria Masgrau s'ha reunit amb les responsables dels projectes guanyadors: Susanna Cuervas i Dolors Miró (D'Spart SCP); Queralt Haro (Macropus) i Silvia Bayer (El Taller de la Tieta). La regidora les ha felicitat i les ha desitjat molta sort en les seves propostes d'emprenedoria comercial i artesanal. Masgrau ha explicat que "el projecte té la finalitat de promoure els productes artesanals i de proximitat, amb emprenedores locals que contribueixi al bon desenvolupament econòmic i social del territori".

El viver d'emprenedoria municipal compta amb 96 m2 i està dividit en tres locals d'uns 32 m2 aproximats cadascun. Atès que les responsables de dos projectes diferents tenen lligams familiars, compartiran les dues activitats en un sol espai.

Cal recordar que 7 de juliol passat, l'Ajuntament de Manresa va presentar el projecte de viver en el qual s'anunciava que s'hi podia allotjar qualsevol activitat comercial, llevat de les agroalimentàries. Per optar-hi calia desenvolupar un projecte empresarial que impliqués la creació d'una nova empresa o la consolidació d'una de recent. Els sol·licitants havien de disposar d'un pla d'empresa i comercialitzar algun producte que, totalment o parcialment, estigui elaborat o manipulat al Bages, o bé es vulgui desenvolupar una activitat comercial o d'artesania relacionada amb algun producte del qual no hi hagi oferta a Manresa. El període de concurrència pública va finalitzar el 16 de juliol passat.

L'Ajuntament farà amb aquests projectes uns contractes d'arrendament per una durada de tres anys, que es podran prorrogar dos anys més. El preu del lloguer serà de 81,90 euros al mes més l'IVA i inclou el subministrament de llum i aigua; el servei de telefonia fixa i wifi; un sistema antiincendis amb el manteniment dels extintors, una assegurança en concepte de continent i les reparacions estructurals de l'edifici que siguin necessàries.