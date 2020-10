La PAHC denuncia excés de zel en els empadronaments

La Plataforma d'Afectades per la Hipoteca (PAHC) va denunciar ahir un excés de zel de l'Ajuntament de Manresa a l'hora de fer l'empadronament a qui ho sol·licita. Ho va fer amb una acció simbòlica davant l'edifici consistorial que va començar simulant una cua de gent a tota la plaça que continuava pel carrer Sant Miquel. Posteriorment tothom es va adreçar a la plaça Major amb cartells amb lemes com «T'imagines no poder escolaritzar el teu fill/a?», demanant celeritat. A la protesta hi van participar una seixantena de persones.

De l'empadronament en depenen serveis essencials com l'accés a la targeta sanitària, l'escolarització d'infants, la renovació de papers –i de retruc el permís de treball– o la sol·licitud d'ajudes. Segons representants de la PAHC, és un dret bàsic que el consistori està obligat a fer, però que en el cas de Manresa s'està burocratitzant de manera innecessària.

Rabhia Ahlem Abbou i Norma Miralles han explicat, en nom de la PAHC, que l'empadronament s'ha de fer de manera automàtica i no ha de dependre de si qui el sol·licita té un contracte de lloguer o de propietat. «En tot cas que es revisi l'empadronament si la persona no viu al lloc que ha dit». El tema de l'habitatge és el que pot retardar un empadronament. En alguns casos s'han de comprovar les dades aportades.

Segons Abbou i Miralles, la situació és urgent i hi ha casos que s'arrosseguen des de fa mesos i un en particular fa més d'un any i mig. Abbou té l'empadronament encallat. Explica que el seu nadó l'han d'atendre en un centre d'atenció primària lluny del barri on viu i que li queda poc temps per renovar els papers. «Treballo aquí i visc com la gent d'aquí. És un dret bàsic i estic patint».