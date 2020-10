El 2000 el fracàs va ser doble

L'any 2000, l'Ajuntament va proposar als firaires muntar al Palau Firal una setmana i l'altra a l'antic solar de la foneria de la Sagrada Família. Va ser un desastre doble. Primer perquè als firaires encara no se'ls ha oblidat l'experiència del Palau Firal. Es van queixar que «les pèrdues econòmiques han estat molt grans. Pràcticament no hem fet ni un duro». Quan van desmuntar al Palau Firal i muntar al solar de la Sagrada Família, l'Ajuntament els va acabar denegant el permís per motius tècnics. L'enuig va ser tan considerable que se'ls va oferir l'avinguda de Francesc Macià, on van ser fins que se'ls va desplaçar als Trullols.