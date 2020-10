La Seu clou la celebració dels mil anys dels seus límits

Un cicle de xerrades per conèixer el romànic i contextualitzar-lo tant a la basílica de Santa Maria de la Seu com a la ciutat de Manresa és l'activitat que proposen la Seu i els Amics de la Seu per cloure la celebració del mil·lenari de la redotació del temple.

La redotació del temple va consistir en la fixació de nou dels límits del terme de la ciutat de Manresa i de la parròquia de la Seu a final del segle X, quan la ciutat era en una zona de frontera que va ser saquejada i destruïda pels sarraïns. El 15 de juliol de l'any 1020 la comtessa Ermessenda, el seu fill Berenguer Ramon I i el bisbe Oliba de Vic van visitar la ciutat i van establir una nova fixació de l'extensió i rodalia del terme de Manresa. També dels drets i deures dels veïns que vivien al ter-ritori de la parròquia com per exemple la seva contribució al manteniment del temple i el dret a rebre els serveis religiosos. Va esdevenir l'origen de l'actual basílica de la Seu de Manresa.

El cicle de xerrades començarà el 9 d'octubre amb la conferència «Manresa i el seu comtat. De l'arribada del poder carolingi a la dotalia de l'any 1020». Anirà a càr-rec del doctor en Cultures medievals Xavier Costa. És professor a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic i participa en diversos projectes de recerca. La seva especialitat són els comtats catalans a l'alta edat mitjana, i les institucions religioses que es van fundar en aquesta època.

La segona ponència serà el 23 d'octubre. En aquesta ocasió la doctora en Història de l'Art i professora a la UAB Anna Orriols parlarà de «La Manresa romànica». Orriols és autora del llibre La Seu de Manresa.

Finalment, el 30 d'octubre, el prevere del bisbat de Vic Josep Maria Masnou presentarà «La canònica de Manresa a l'edat mitjana». Masnou explicarà com era un monestir dins una ciutat en creixement al segle XIV i com acaba amb la construcció d'una gran basílica gòtica com a projecte col·lectiu.

Totes les xerrades seran gratuïtes i se celebraran a la sala gòtica de la basílica de la Seu a 2/4 de 7 del vespre. Per a qualsevol de les tres conferència cal reservar plaça a través del correu gestio@seudemanresa.cat.

Amb aquest cicle de xerrades es culminaran tres mesos d'activitats que van començar el mes de juliol amb una missa solemne que va oficiar el bisbe de Vic, Romà Casanova. Hi ha hagut representacions de microteatre i la inauguració de l'Espai Oliba, que permet conèixer els vestigis romànics de la basílica.