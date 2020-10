L'acte del Dia de la Gent Gran esdevé un emotiu homenatge als voluntaris

La Sala Gran del teatre Kursaal de Manresa es va omplir ahir tant com ho permetien les mesures de seguretat sanitàries per commemorar el Dia Internacional de la Gent Gran.

Un teatre emocionat va escoltar l'estrena de la peça Agraïment, composta especialment per a l'ocasió pel compositor i pianista Manel Camp.

L'altre moment de gran intensitat va ser el lliurament del premi honorífic del Consell Municipal de les Persones Grans a tres cosidores de mascaretes en representació de tot el col·lectiu. El van recollir mentre l'artista plàstic Toni Ortiz representava una màquina de cosir, una cosidora i la paraula gràcies.

El guardó, una escultura de l'artista manresà Ramon Oms, anava dedicat de manera col·lectiva als voluntaris durant el temps del confinament per la pandèmia.

La regidora d'Infància, Joventut i Persones Grans, Rosa Maria Ortega, assegurava, un cop finalitzat l'acte, que «omplir el Kursaal en plena pandèmia té un gran valor. La gent ha vingut per plantar cara al virus, quan es podia haver quedat a casa, i em sento orgullosa de ser representant d'aquesta Manresa».

La regidora va voler destacar el fet que l'acte havia estat protagonitzat i havia tingut com a públic persones de totes les edats. «Ha estat molt encoratjador tenir a dalt i a baix de l'escenari gent gran, joves i nens, poder fer comunitat i ajudar a fer entendre que tal com cuidem els grans serem cuidats», explicava.

De fet, l'acte tenia com a lema «Som perquè cuidem, cuidem per ser. Vida cura vida» i va oferir testimonis de joves i persones grans dels respectius consells sectorials. Hi va haver lectures d'homenatge als cuidadors, ja siguin gent gran que es preocupen per joves com joves que fan el mateix per la gent gran.

Conduïda, creada i dirigida per Pep Garcia, en una hora i quart hi va haver prou per fer un reconeixement al col·lectiu de persones grans i que aquest fes el mateix amb el voluntariat, sigui de l'edat que sigui. El Dia Internacional de la Gent Gran està organitzat per la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes, el Consell Municipal de la Gent Gran i la regidoria d'Infància, Joventut i Persones Grans.