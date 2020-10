Manresa lluirà aquest octubre el seu patrimoni cultural en les Jornades Europees del Patrimoni

Manresa mostrarà aquest octubre el seu patrimoni cultural en les Jornades Europees del Patrimoni. Arreu d'Europa, del 6 a l'11 d'octubre, s'obren les portes dels monuments i equipaments patrimonials amb visites guiades i activitats diverses per donar-los a conèixer i apropar-los a la ciutadania. Els objectius: gaudir d'aquest llegat cultural i conscienciar tothom del seu valor cultural i social. Malgrat les restriccions imposades per la crisi sanitària, la ciutat ofereix enguany un programa d'activitats en grups reduïts "molt atractiu", segons els organitzadors.

Les activitats giren principalment entorn de tres elements:



El patrimoni de pedra seca, declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO l'any 2018 i del qual a Manresa tenim una gran quantitat de testimonis. Per donar-lo a conèixer hi ha l'exposició "Tota pedra fa paret" a la Casa Lluvià (carrer de l'Arquitecte Oms), que es podrà visitar fins al 18 d'octubre en horari de dimecres a dissabte de 18 a 20.30 h. El dimarts dia 6, a les 19.30 h, a la mateixa Casa Lluvià, hi haurà una conferència de Jaume Plans que presentarà l'inventari dels elements de pedra seca del terme de Manresa del qual és autor. I el dissabte dia 10 es farà una visita guiada al Parc del Secà, on es podrà observar en directe el sistema de terrasses restaurat i els diferents elements singulars que s'hi integren. Com a activitat singular, s'ha creat un petit espectacle ad hoc amb el títol "Poemes de pedra seca", que inclou una lectura de poemes de l'autora Nati Soler Alcaide, recitats pels actors manresans Txell Vall i Ivan Padilla i acompanyats per l'acordionista Guillem Anguera i el so singular de la txalaparta de pedra a càrrec de TXEK, que es farà el divendres 9 d'octubre al pati de la Casa Lluvià.

La fàbrica dels Panyos, la fàbrica de riu més antiga conservada i símbol dels inicis de la industrialització a Catalunya, Bé cultural d'interès nacional i un dels primers 50 elements catalogats dins el Inventario del Patrimonio Industrial Español per part del Instituto del Patrimonio Histórico de España. En el marc de la commemoració dels 200 anys dels inicis de la fàbrica, s'han programat una jornada al Museu de la Tècnica amb una conferència del dr Josep Oliveras Samitier sobre Manresa en els inicis de la industrialització catalana. A continuació el Centre d'Estudis del Bages presentarà el número monogràfic de la revista Dovella dedicat als Panyos. I el diumenge dia 11 es tornen a obrir les portes de la fàbrica amb visites guiades de 10 a 13 h.

La basílica de la Seu, una de les esglésies gòtiques més rellevants del país i emblema patrimonial de la ciutat. En aquesta edició de les JEP, el divendres dia 9 a la tarda es farà la conferència "Manresa i el seu comtat. De l'arribada del poder carolingi a la dotalia de l'any 1020" a càrrec de Xavier Costa, doctor en Cultures Medievals i graduat en Història. Aquesta ponència s'emmarca dins del "Cicle de coneixement romànic" que la Seu de Manresa oferirà els dies 9, 23 i 30 d'octubre en motiu del Mil·lenari de la redotació de la basílica.



Paral·lelament a aquests actes hi haurà la inauguració de la instal·lació d'escultura ceràmica d'Esperança Holgado "Antropocè (Humans vs. La Terra)" al Museu de la Tècnica, també una visita a Manresa Cor de Catalunya organitzada per la Fundació Turisme i Fires de Manresa i portes obertes al Museu de Manresa, al Carrer del Balç i a la Seu de Manresa.

Totes les activitats són gratuïtes però, per les mesures de seguretat derivades de la pandèmia, l'aforament és limitat i caldrà reserva prèvia de plaça indispensable per poder-hi participar. Cada activitat té un mitjà propi per a fer la reserva de plaça, com es desglossa al programa. Es pot consultar tota la informació de les activitats a Manresa a www.manresa.cat/JEP i el programa d'activitats a nivell de tot Catalunya a http://patrimoni.gencat.cat/jep2020.