Manresa es queda sense atracccions ni casetes per Sant Andreu i amb els firaires emprenyats

La Fira de Sant Andreu de Manresa no tindrà ni atraccions als Trullols ni casetes ni parades al Passeig. Els firaires han rebutjat per inviable la proposta de l'Ajuntament de fer-la al Palau Firal i reclamen que hi hagi una proposta alternativa que l'Ajuntament no té present.

L'Ajuntament argumenta que la pràctica totalitat de fires i certàmens similars a la Fira de Sant Andreu que es fan en altres ciutats del país s'han suspès, però ha volgut «fer un esforç» i, en la mateixa línia que ha fet amb altres activitats (festa major, Sant Jordi d'estiu, festivals diversos com el Sons del Camí, Vibra, Hora Feliç), ha intentat fer possible la realització de la Fira de Sant Andreu, tenint clar que representa una font d'ingressos important per als professionals que hi participen.

Atès que perimetrar tot el recinte on habitualment hi ha les atraccions (als Trullols) i les parades (passeig Pere III i entorns) és operativament i econòmicament molt dificultós, l'Ajuntament va proposar una alternativa: traslladar la fira al Palau Firal, amb les atraccions al pati exterior (perimetrat) i parades a l'interior (també amb control d'accés i possibilitat de distanciament). La proposta incloïa una campanya de comunicació important per part de l'Ajuntament, així com el reforç del servei de bus gratuït i també una rebaixa de la taxa que es cobra als firaires.

Atès que els firaires no van acceptar aquesta proposta, perquè no la consideren viable, es va desestimar. En aquest moment, doncs, s'ha determinat que no hi haurà atraccions de fira, a causa de la situació que estem vivint. Pel que fa a les parades, totes les que habitualment s'instal·len al Passeig tampoc no hi seran.



Algunes parades d'artesania

Com que és un dia d'obertura comercial, s'està treballant amb la UBIC la possibilitat que hi hagi algunes parades d'artesania, com les que s'instal·len habitualment al carrer Guimerà. Es muntarien en el format que ja s'ha fet, amb èxit, amb motiu del Sant Jordi d'estiu o altres activitats de la UBIC (FiraEstiu, Fora Estocs). Encara s'han d'ultimar els detalls d'aquest tema, «però en tot cas seria l'únic que es faria per la Fira de Sant Andreu a Manresa».

En representació dels paradistes, Josep Maria Oliver ha explicat que «instal·lar-nos al sector del Palau Firal en comptes dels Trullols no ens sortiria a compte perquè es tracta d'una zona que no és gens comercial». Explica que els firaires han ofert «fer un espai tancat amb una entrada i sortida, llogar tanques i contractar vigilants, però l'Ajuntament s'ha tancat en banda i només ofereix poder muntar al Palau Firal».

Oliver afirma que els han dit que el Palau Firal «és millor per controlar entrada sortida i aforament, però nosaltres controlem l'aforament als nostres negocis com qualsevol altre comerç».

També assegura que des que van ser desplaçats per l'Ajuntament de l'avinguda de Francesc Macià al polígon dels Trullols «la fira és més fluixa, però al Palau Firal no hi anirem perquè tindria conseqüències econòmiques inassumibles».

Insisteix que «econòmicament no surt a compte, així que no hi haurà fira perquè els firaires no hi anirem així que no hi haurà ni atraccions als Trullols ni casetes al Passeig».

Lamenta que «l'Ajuntament no dona alternativa» mentre que sí que s'ha fet fira en altres poblacions seguint un protocol en el qual han intervingut el mateixos firaires. I continua dient que «aquí això no ha passat, així que interpretem que no hi ha hagut voluntat d'acord». I es demana que com és que «sí que hi ha Port Aventura i parcs atraccions, però nosaltres no».

Jordi Canals, també en representació dels firaires que munten a Manresa, recorda que «fa anys que l'Ajuntament ens va fer muntar al Palau Firal i va ser un desastre. Dir-nos que ho fem és com dir-nos que no vinguem, perquè és inviable».



Manca de diàleg

Canals creu que el que cal és «estudiar alternatives viables. Buscar espais que es puguin connectar, tallar algun carrer i estirar la fira amb un recorregut adient per beneficiar el comerç, que és l'objectiu de les fires. Per contra, deixar-nos penjats a nosaltres i a la canalla és molt trist».

Canals està convençut que hi ha alternatives, però creu que aquestes no passen ni per posar autobusos fins al Palau Firal en què la gent vagi tancada, ni amb un trenet descobert al novembre amb les temperatures que hi ha a Manresa, sense comptar com de desavinent són per als cotxets de nen o per a les persones amb mobilitat reduïda.

Creu que s'ha perdut de vista que un dels objectius d'una fira és estimular el comerç i que els certàmens funcionen si hi ha botigues obertes, ofertes de serveis, atraccions i parades. «El que ho fa rutllar és el conjunt i no pas estar abandonats allà dalt, perquè estàs mort». I afegeix que «ja és prou dolent muntar als Trullols a l'hivern. A la primavera encara, però Manresa ha de solucionar el tema de la ubicació de la fira».

Canals demana que «l'Ajuntament ens rebi i treballem plegats pertal de buscar solucions. Potser hi ha coses que no són viables i altres sí».