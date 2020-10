La tasca del gestor covid arriba a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa

La Fundació Althaia ha incorporat recentment una gestora covid hospitalària, figura clau per identificar possibles contagis i, així, intentar tallar la cadena de transmissió i prevenir possibles nous brots de covid-19.

Es tracta d'una professional que es fa càrrec de l'estudi dels contactes estrets de les persones que estan ingressades a l'Hospital de Sant Joan de Déu i que són positius de covid-19. La institució té un equip de gestors covid format per quatre professionals, tres dels quals assignats a l'atenció primària i un a l'Hospital de Sant Joan de Déu.

La gestora covid que actua a Sant Joan de Déu fa un rastreig de les persones amb qui l'hospitalitzat ha tingut relació, tant en l'àmbit familiar com laboral i social, per poder identificar els contactes estrets, recollir-ne les dades i introduir-les a l'aplicació del Departament de Salut que utilitzen els rastrejadors.

En alguns casos, a més de parlar amb la persona afectada és necessari fer-ho també amb la família. Aquesta informació també es trasllada al Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC), que és l'organisme encarregat de prendre les mesures necessàries per tallar cadenes de transmissió i detectar brots. La gestora es coordina amb els professionals del SUVEC i està en contacte també amb els diferents gestors dels CAP del territori.

La gestora COVID hospitalària també dona indicacions als familiars pel que fa al confinament i el seguiment mèdic. A més, treballa en estreta relació amb els professionals de la Unitat de Malalties Infeccioses (UMI) d'Althaia que són, per exemple, els que en el moment de l'alta hospitalària determinen les mesures d'aïllament que haurà de seguir el pacient.

A banda, vetlla per tal que la informació dels pacients amb PCR positiva però que no requereixen ingrés –seria per exemple el cas de persones ateses al servei d'Urgències o de pacients que donen positiu en el cribratge preoperatori– arribi correctament als respectius ambulatoris, des d'on se'ls fa el corresponent seguiment.

En un mes i mig, la gestora covid de l'Hospital de Sant Joan de Déu ha contactat amb 70 casos positius i ha detectat uns 350 contactes estrets.



El gestors covid de primària

Els tres gestors covid que actuen a l'ABS Barri Antic i a l'ABS Les Bases de Manresa, gestionades per la Fundació Althaia, són professionals que es posen en contacte amb les persones diagnosticades de covid-19 a primària.

La seva tasca consisteix a informar el pacient, ja sigui per telèfon o personalment, sobre les mesures que ha de portar a terme respecte al seguiment mèdic i al confinament, a més d'iniciar el procés d'identificació de contactes. Per fer-ho, se l'interroga fent un rastreig exhaustiu de les persones amb qui ha tingut relació per tal d'identificar els contactes estrets i, així, poder tallar les cadenes de transmissió del virus.

El gestor també recull les dades dels contactes estrets i les introdueix a l'aplicació del Departament de Salut, informació que també es trasllada al SUVEC.

En dos mesos, han contactat 225 casos positius i han identificat uns 700 contactes estrets.



Què és un contacte estret?

Un contacte estret ha d'haver compartit amb la persona infectada, sense mascareta:

Un espai de menys de 2 metres de distància.

Durant més de 15 minuts.

Al llarg de les 48h prèvies a l'inici dels símptomes.



L'experiència acumulada durant els darrers mesos de pandèmia ha posat de manifest la importància cabdal de la detecció precoç de les persones amb covid-19, del seu correcte aïllament i de la ràpida identificació i confinament, si cal, dels seus contactes estrets. L'aplicació d'aquestes estratègies, quan van acompanyades d'un bon compliment per part de les persones afectades de les mesures recomanades, és molt útil per evitar l'expansió de la malaltia i estalvia mesures molt més traumàtiques i costoses a tots els nivells com són els confinaments massius i generalitzats.

Amb el desconfinament progressiu i la represa de les activitats, s'han ampliat els contactes socials i per tant els riscos de contagi, així com l'augment del nombre de contactes dels positius, per això aquestes mesures són essencials per aturar la transmissió del coronavirus SARS-CoV-2.